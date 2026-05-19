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¡Neymar entra en la convocatoria! Carlo Ancelotti incluye a la estrella del Santos en la selección brasileña para el Mundial, mientras que João Pedro y Richarlison se quedan fuera
El seleccionador de Brasil respalda a Neymar pese a las dudas sobre su estado físico.
Ancelotti ha incluido a Neymar en la convocatoria de Brasil para el Mundial, pese a las dudas sobre su estado físico. El delantero de 34 años, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, regresa tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió en octubre de 2023. Varios analistas y exjugadores dudaban de que la estrella del Santos estuviera en la lista definitiva.
Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de 2025, no lo había convocado antes y confirmó la lista en una rueda de prensa en Río de Janeiro. La decisión dejó fuera a otros delanteros, entre ellos Pedro.
- (C)Getty Images
Ancelotti explica la convocatoria de Neymar
Ancelotti defendió la convocatoria de Neymar, resaltando sus avances físicos y su experiencia. También indicó que el papel del jugador podría adaptarse según el partido.
«Ha mejorado su forma física», explicó Ancelotti, según cita ESPN. «Será un jugador importante en este Mundial. Tiene experiencia en este tipo de competiciones, el cariño de nuestro grupo; puede crear un mejor ambiente en este grupo.
Lo elegimos porque puede ayudar al equipo, ya sea un minuto, cinco, noventa o lanzando un penalti».
Pedro se quedó tirado
Aunque los titulares se los lleva Neymar, la convocatoria ha decepcionado a varios jugadores consolidados. Endrick y Rayan, en su primera cita mundialista, superaron en la lucha por las últimas plazas de la delantera a Pedro (Chelsea) y Antony (Real Betis). La fuerte competencia en el último tercio del campo dejó fuera a esta pareja, pues Ancelotti optó por la juventud en su rotación.
Quedarse en Londres y Sevilla fue un golpe duro. Pedro lo expresó en Instagram: «Siempre di lo mejor, pero no pude cumplir el sueño de jugar un Mundial. Mantengo la calma y la concentración. Las alegrías y las frustraciones forman parte del fútbol. A partir de ahora, deseo mucha suerte a todos los que están allí y seré un aficionado más animándolos para que traigan a casa el sexto título».
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Brasil se prepara para la fase de grupos
Brasil debutará en el Mundial ante Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey, y luego se medirá a Haití y Escocia en la fase de grupos. Antes, jugará dos amistosos contra Panamá y Egipto.