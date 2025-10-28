Neymar y Eduardo Camavinga se burlan de Vinicius Jr después de que la estrella del Real Madrid subiera una publicación en Instagram mostrando amor por su novia Virginia Fonseca

Vinicius reaccionó con enojo en la línea de banda después de que Xabi Alonso lo sustituyera en el minuto 72 en la victoria del domingo por 2-1 contra el Barcelona, cuando Rodrygo lo reemplazó. Se le vio gesticulando hacia el banquillo y el locutor DAZN incluso captó los comentarios de Vinicius mientras salía enfurecido del campo, al decir: "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy! Es mejor si me voy, me voy."

El comportamiento atrajo severas críticas de exjugadores. El exdefensor de Uruguay Diego Lugano calificó el comportamiento de Vinicius como una "vergüenza" y dijo en el programa de ESPN 'Round Review': "Este lío a este nivel es muy difícil de presenciar. Inevitablemente, su prestigio dentro del Real Madrid, dentro del fútbol español, caerá significativamente. Cada fin de semana tiene un problema, se pelea con los oponentes, se pelea con el equipo. Tiene personalidad, es un tipo al que le gusta esta pelea, este enfrentamiento... No sé qué pasa por su cabeza, pero su prestigio en el Real Madrid definitivamente caerá."

Mientras tanto, el exjugador de Liverpool y Real Madrid Steve McManaman agregó: "No se trata de ti, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de ir cinco puntos por delante. Se trata de vencer al Barcelona después de que te ganaron cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador. No deberíamos estar hablando de alguien que fue sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco."