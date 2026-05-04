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Mohamed Saeed

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¿Neymar dejará el Santos? El ídolo brasileño aviva los rumores sobre su traspaso tras reunirse con el presidente de un club inesperado

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Neymar ha avivado los rumores sobre un posible fichaje sensacional por el Boca Juniors tras ser visto en Buenos Aires. La superestrella brasileña, que actualmente se encuentra de vuelta en su país con el Santos, visitó las instalaciones de entrenamiento del equipo argentino y se marchó con varios obsequios personalizados.

  • Una visita sorpresa a Boca

    La presencia de Neymar en Argentina ha desatado una avalancha de rumores. El delantero, que viajó con el Santos para jugar ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana, visitó la Casa Amarilla, el centro de entrenamiento del Boca, junto a La Bombonera.

    Durante su visita, le obsequiaron dos camisetas personalizadas: una con su nombre y otra regalada por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme.


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  • Neymar(C)Getty Images

    Un fichaje «galáctico»

    El club asegura que la visita fue solo un gesto de amistad. Pero ver al exjugador del Barcelona con la camiseta azul y dorada reavivó el sueño de un fichaje «galáctico».

    Preguntados sobre una oferta formal, los directivos de Boca desmintieron los rumores y negaron negociaciones o reuniones de alto nivel durante el viaje.

  • La conexión con París y la influencia de Paredes

    Los vínculos entre Neymar y Boca Juniors se fortalecen por su amistad con excompañeros. Durante su visita a Buenos Aires se reencontró con Ander Herrera, quien le habló con entusiasmo de jugar en La Bombonera.

    A esto se suman los esfuerzos de fichaje que Leandro Paredes lleva tiempo realizando, pues ya había insinuado la idea de traer a su amigo al gigante argentino para competir por la Copa Libertadores.

    Boca, que ya negocia el fichaje de Paulo Dybala, sueña con sumar a Neymar para reforzar su proyecto y volver a dominar Sudamérica.

  • NeymarGetty Images

    Incertidumbre contractual en el Santos

    La situación de Neymar en el Santos es inestable. Aunque su contrato vence en diciembre de 2026, el club le adeuda una suma considerable por su regreso en 2025. Esa deuda, sumada a su búsqueda de nuevos retos, abre la puerta a posibles destinos.

    Un pase a Argentina sería romántico, pero no es la única opción. Fuentes en Brasil apuntan que, si vuelve a salir del país, la MLS sería más probable que otra liga sudamericana.



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