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Neymar arremete contra los aficionados «negativos» del Santos y dice a los seguidores que abuchean que «se queden en casa» tras la victoria en la remontada de la Sudamericana
Neymar inspira la remontada del Santos
El Santos tuvo que emplearse a fondo antes de asegurarse una victoria por 2-1 sobre el conjunto ecuatoriano Macara en el partido de ida de su eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana en Vila Belmiro el jueves por la noche. Los visitantes sorprendieron a la afición local con un tempranero gol de Franco Posse en el minuto cuatro, antes de que Neymar liderara la reacción de su equipo al asistir a Gabriel Barbosa en el tanto del empate poco antes del descanso. La estrella brasileña dio después una segunda asistencia en un saque de esquina en el minuto 75, que William Arao convirtió para sellar el triunfo del Santos.
- AFP
La estrella critica a los aficionados impacientes
A pesar de ser el artífice de la victoria, Neymar fue abucheado por una parte de la afición local tras un pase errado, lo que provocó una reacción emocional del jugador sobre el césped.
En declaraciones a ESPNdespués del partido, Neymar expresó su frustración por el ambiente negativo en la grada: "Lo que estaba diciendo ahí fuera es que íbamos perdiendo 1-0, y sé que los aficionados llevan muchos años sufriendo... pero si vais a seguir pensando en eso y venís al estadio con una mentalidad negativa, es mejor que os quedéis en casa.
"Le dije al tipo de arriba: en lugar de criticar, todavía quedan 60 minutos por jugar, apoyadnos... animadnos. Luego remontamos el partido, me acerco a coger agua y está haciendo un gesto de corazón en la grada... así es fácil ser aficionado del Santos... Querer al tío solo cuando está ganando".
El excelente momento de forma impulsa al Peixe
El impresionante estado de forma de Neymar volvió a resultar crucial para el ataque del Santos, ya que amplió su notable producción individual hasta los 13 goles y ocho asistencias en sus últimas 24 apariciones. El encuentro también dejó frustración para su compañero Gabigol, al que le anularon dos goles por fuera de juego, mientras que el portero del Macara, Rodrigo Rodriguez, realizó una gran parada en los últimos minutos para negar a Neymar el gol en un lanzamiento de falta en el tiempo de descuento. Aun así, la ajustada victoria da a los gigantes brasileños una ventaja vital de cara al decisivo partido de vuelta.
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Santos afronta una prueba ecuatoriana
El Santos se prepara ahora para la vuelta de la próxima semana a domicilio contra Macara en Ambato, donde un empate le bastará para sellar su pase a los cuartos de final. Jugar en altitud en Ecuador supondrá, previsiblemente, una dura prueba física para el equipo de Cuca, que busca proteger su ventaja en el global. Se espera que Neymar mantenga su estado de forma y su impulso para liderar la ofensiva del Santos por el título de la Copa Sudamericana 2026.
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