A pesar de ser el artífice de la victoria, Neymar fue abucheado por una parte de la afición local tras un pase errado, lo que provocó una reacción emocional del jugador sobre el césped.

En declaraciones a ESPNdespués del partido, Neymar expresó su frustración por el ambiente negativo en la grada: "Lo que estaba diciendo ahí fuera es que íbamos perdiendo 1-0, y sé que los aficionados llevan muchos años sufriendo... pero si vais a seguir pensando en eso y venís al estadio con una mentalidad negativa, es mejor que os quedéis en casa.

"Le dije al tipo de arriba: en lugar de criticar, todavía quedan 60 minutos por jugar, apoyadnos... animadnos. Luego remontamos el partido, me acerco a coger agua y está haciendo un gesto de corazón en la grada... así es fácil ser aficionado del Santos... Querer al tío solo cuando está ganando".