El joven, quien ha mencionado en varias ocasiones a Neymar como uno de sus ídolos futbolísticos, recibió una crítica muy favorable por parte del delantero del Santos. Rara vez el brasileño se ha mostrado tan directo con un jugador joven; al hablar recientemente de Yamal, calificó su ascenso en el Barcelona como «irreal». Neymar, que sufrió la presión de ser un prodigio adolescente, ha seguido de cerca la evolución de Yamal y asegura que está destinado a lo más alto del fútbol.