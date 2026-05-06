Neymar, de 34 años, está de vuelta en Santos, pero se espera que busque un último reto en el extranjero. La MLS atrae a estrellas mundiales, así que podría seguir a sus amigos en Florida. Sin embargo, cualquier anuncio deberá esperar a que se calme la escena internacional.

El periodista Ben Jacobs señala que la forma física y el timing son los principales obstáculos para el exjugador del París Saint-Germain: «Cincinnati y Neymar podrían llegar a un acuerdo si él se mantiene en forma», afirmó en el programa de talkSPORT «The S Word». «Neymar no decidirá hasta después del Mundial, aunque primero debe entrar en la convocatoria».