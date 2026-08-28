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Adhe Makayasa

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¡Neymar al rescate! La empresa familiar de la estrella de Brasil salda la deuda para levantar la prohibición de fichar del Santos

Neymar
Santos FC
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El Santos ha visto levantado oficialmente su embargo de fichajes de la FIFA después de que la agencia familiar de Neymar, NR Sports, interviniera con un vital paquete de rescate financiero. Esta inyección permitió al club brasileño saldar una deuda pendiente de 1,7 millones de libras con el Mónaco por Jean Lucas, lo que le permite inscribir nuevos fichajes en su intento de alejarse de la zona de descenso.

  • Un salvavidas financiero despeja la sanción

    El gigante brasileño está oficialmente libre del embargo de fichajes de la FIFA tras saldar una deuda pendiente de 12 millones de reales brasileños (1,7 millones de libras / 2,3 millones de dólares) con el Mónaco por el centrocampista Jean Lucas. La sanción, que había paralizado la actividad del club en el mercado de fichajes desde julio, se resolvió tras una inyección de capital vital de NR Sports. A cambio, Santos y la agencia familiar de Neymar negociarán y comercializarán conjuntamente el espacio de patrocinio en la equipación que aún no ha sido asignado.

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  • imago-sport-1081864563.jpgSports Press Photo

    El Peixe confirma la resolución de la deuda

    La directiva del club confirmó el levantamiento del embargo mediante un comunicado oficial publicado el jueves. Al explicar la resolución financiera en su comunicado oficial, el Santos afirmó: «El Santos FC ha resuelto la prohibición de fichar y vuelve a estar autorizado para operar en el mercado de fichajes. La operación fue posible gracias al apoyo de NR Sports, a través del cual el club recibió una inyección financiera inmediata. A cambio, Santos FC y la empresa negociarán conjuntamente el inventario de patrocinio de la equipación que aún no se ha comercializado».

  • Los gigantes brasileños buscan refuerzos

    La medida de emergencia se tomó para hacer frente a una grave crisis de efectivos en la plantilla, al tiempo que se alivia la presión sobre un club que todavía gestiona una deuda total estimada de 13 millones de libras. El levantamiento de la sanción de la FIFA permite al Santos seguir adelante con el fichaje de el excentrocampista de la Juventus Arthur Melo, que ha sido identificado como el principal objetivo del club, según Diario Sport. Se espera que el mediapunta aporte un impulso inmediato al Santos en su intento de alejarse de la zona de descenso en el ámbito nacional.

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  • imago-sport-1081864739.jpgRainier Moura

    Se avecina una prueba crucial en el derbi

    El Santos se enfrenta este fin de semana al Corinthians con la intención de ampliar su precaria ventaja de dos puntos sobre la zona de descenso del Campeonato Brasileño. Neymar apunta a regresar al once inicial tras perderse la derrota por 3-0 ante el Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. La atención del club se divide ahora entre remontar esa desventaja en el global en Vila Belmiro y asegurar puntos cruciales en la liga ante un equipo liderado por Memphis Depay.

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