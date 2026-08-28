¡Neymar al rescate! La empresa familiar de la estrella de Brasil salda la deuda para levantar la prohibición de fichar del Santos

La medida de emergencia se tomó para hacer frente a una grave crisis de efectivos en la plantilla, al tiempo que se alivia la presión sobre un club que todavía gestiona una deuda total estimada de 13 millones de libras. El levantamiento de la sanción de la FIFA permite al Santos seguir adelante con el fichaje de el excentrocampista de la Juventus Arthur Melo, que ha sido identificado como el principal objetivo del club, según Diario Sport. Se espera que el mediapunta aporte un impulso inmediato al Santos en su intento de alejarse de la zona de descenso en el ámbito nacional.