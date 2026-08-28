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¡Neymar al rescate! La empresa familiar de la estrella de Brasil salda la deuda para levantar la prohibición de fichar del Santos
Un salvavidas financiero despeja la sanción
El gigante brasileño está oficialmente libre del embargo de fichajes de la FIFA tras saldar una deuda pendiente de 12 millones de reales brasileños (1,7 millones de libras / 2,3 millones de dólares) con el Mónaco por el centrocampista Jean Lucas. La sanción, que había paralizado la actividad del club en el mercado de fichajes desde julio, se resolvió tras una inyección de capital vital de NR Sports. A cambio, Santos y la agencia familiar de Neymar negociarán y comercializarán conjuntamente el espacio de patrocinio en la equipación que aún no ha sido asignado.
- Sports Press Photo
El Peixe confirma la resolución de la deuda
La directiva del club confirmó el levantamiento del embargo mediante un comunicado oficial publicado el jueves. Al explicar la resolución financiera en su comunicado oficial, el Santos afirmó: «El Santos FC ha resuelto la prohibición de fichar y vuelve a estar autorizado para operar en el mercado de fichajes. La operación fue posible gracias al apoyo de NR Sports, a través del cual el club recibió una inyección financiera inmediata. A cambio, Santos FC y la empresa negociarán conjuntamente el inventario de patrocinio de la equipación que aún no se ha comercializado».
Los gigantes brasileños buscan refuerzos
La medida de emergencia se tomó para hacer frente a una grave crisis de efectivos en la plantilla, al tiempo que se alivia la presión sobre un club que todavía gestiona una deuda total estimada de 13 millones de libras. El levantamiento de la sanción de la FIFA permite al Santos seguir adelante con el fichaje de el excentrocampista de la Juventus Arthur Melo, que ha sido identificado como el principal objetivo del club, según Diario Sport. Se espera que el mediapunta aporte un impulso inmediato al Santos en su intento de alejarse de la zona de descenso en el ámbito nacional.
- Rainier Moura
Se avecina una prueba crucial en el derbi
El Santos se enfrenta este fin de semana al Corinthians con la intención de ampliar su precaria ventaja de dos puntos sobre la zona de descenso del Campeonato Brasileño. Neymar apunta a regresar al once inicial tras perderse la derrota por 3-0 ante el Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. La atención del club se divide ahora entre remontar esa desventaja en el global en Vila Belmiro y asegurar puntos cruciales en la liga ante un equipo liderado por Memphis Depay.
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