Más allá de las incorporaciones a corto plazo para la plantilla, el Newcastle avanza al mismo tiempo en proyectos de infraestructuras diseñados para consolidar su estatus de élite. El club acordó recientemente una operación monumental de 190 millones de libras para construir una instalación de entrenamiento de última generación en la finca Woolsington Hall Estate, con el objetivo de que esté terminada antes de la temporada 2029-30. El ex CEO del Everton Keith Wyness señaló que mejorar sus instalaciones supone toda una declaración de intenciones por parte de PIF, lo que en última instancia debería ayudar a retener a jugadores en el futuro.