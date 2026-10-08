Preguntado por la situación de Endrick y por lo que tiene que pasar a continuación, Anderson, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Es demasiado bueno como para no jugar. Antes de ir al Manchester United, tuve algunas propuestas para ir a la Roma, para ir directamente al Barcelona. Jorge Mendes vino a mí y me dijo: “Anderson, no, vete al Oporto, juega en el Oporto, aprende y, después del Oporto, te vas a otro club”.

«Creo que Endrick quiso ir directamente al Real Madrid. El Real Madrid no es un club fácil para jugar. Es muy difícil jugar en el Real Madrid. El Real Madrid siempre ficha a jugadores top, top. Siempre va a por el mejor de los mejores.

«Si coges a Casemiro. Casemiro fue fichado del Sao Paulo por el Real Madrid. El Real Madrid lo mandó al Oporto. Creo que se quedó uno o dos años en el Oporto. Después de eso volvió al Real Madrid, mira el jugador que es. Esto me pasó a mí, le pasó a [Angel] Di Maria, le pasó a David Luiz.

«Si yo fuera él, me iría a un club donde pueda tener minutos. Donde pueda jugar toda la temporada. Vale, quiero ir a la Premier League. ¿Dónde puedo ir en la Premier League? ¿Dónde puedo jugar? Sé que voy a jugar abajo.

«Te pongo un ejemplo: Newcastle, puedo ir al Newcastle. Puedo ir al Tottenham. Es bueno para un gran jugador. Puedo ir a un club donde pueda jugar más partidos. También puede ser competitivo. Creo que, si se mete eso en la cabeza, puede convertirse en un buen delantero, un número nueve. Puede ser un muy buen número nueve. Tiene potencia, potencia en las piernas, es fuerte, es un luchador.

«Si estás bien, quiero quedarme en el Real Madrid para pelear por mi puesto, lo entiendo. Pero si yo fuera él, me iría para jugar más partidos. Cuando vuelva, volveré un poco más fuerte. Porque no creo que vaya a jugar en el Real Madrid.”