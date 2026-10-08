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¿Newcastle? ¿Tottenham? Endrick recibe consejos sobre un traspaso a la Premier League de un compañero brasileño y exestrella del Manchester United, ya que es «demasiado bueno como para no jugar» en el Real Madrid
Endrick encontró un revulsivo durante su cesión en el Lyon
Aquel cambio a mitad de temporada resultó productivo, con ocho goles marcados en 21 apariciones en todas las competiciones. Solo ha visto puerta en siete ocasiones con el Real en 41 partidos, y muchos de ellos llegaron saliendo desde el banquillo.
La feroz competencia por un puesto en el Santiago Bernabéu siempre iba a jugar en contra de Endrick, que irrumpió en escena como una joven promesa en el Palmeiras de su país. El interés de la capital española resultó imposible de ignorar.
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Cuatro minutos de juego en LaLiga esta temporada
Sin embargo, ahora compite directamente por minutos con el delantero francés de récord Kylian Mbappe. El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, solo le ha dado a Endrick cuatro minutos en LaLiga esta temporada.
El exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti ha encontrado un papel más destacado para el joven en sus planes con Brasil, durante y después del Mundial de 2026, pero se sigue cuestionando si el desarrollo de Endrick se verá frenado por su condición de suplente en Madrid.
El ganador del Golden Boy Anderson, que durante su etapa como jugador pasó por Europa en Porto y Manchester United, cree que su talentoso compatriota ha tomado el camino equivocado en su carrera.
Todavía hay tiempo para reconducir esa situación, ya que es posible que surja interés desde Inglaterra en los mercados de fichajes de 2027. Los clubes de la Premier League siempre están al acecho de goleadores trabajadores.
¿Podría Endrick fichar por un club de la Premier League en enero?
Preguntado por la situación de Endrick y por lo que tiene que pasar a continuación, Anderson, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Es demasiado bueno como para no jugar. Antes de ir al Manchester United, tuve algunas propuestas para ir a la Roma, para ir directamente al Barcelona. Jorge Mendes vino a mí y me dijo: “Anderson, no, vete al Oporto, juega en el Oporto, aprende y, después del Oporto, te vas a otro club”.
«Creo que Endrick quiso ir directamente al Real Madrid. El Real Madrid no es un club fácil para jugar. Es muy difícil jugar en el Real Madrid. El Real Madrid siempre ficha a jugadores top, top. Siempre va a por el mejor de los mejores.
«Si coges a Casemiro. Casemiro fue fichado del Sao Paulo por el Real Madrid. El Real Madrid lo mandó al Oporto. Creo que se quedó uno o dos años en el Oporto. Después de eso volvió al Real Madrid, mira el jugador que es. Esto me pasó a mí, le pasó a [Angel] Di Maria, le pasó a David Luiz.
«Si yo fuera él, me iría a un club donde pueda tener minutos. Donde pueda jugar toda la temporada. Vale, quiero ir a la Premier League. ¿Dónde puedo ir en la Premier League? ¿Dónde puedo jugar? Sé que voy a jugar abajo.
«Te pongo un ejemplo: Newcastle, puedo ir al Newcastle. Puedo ir al Tottenham. Es bueno para un gran jugador. Puedo ir a un club donde pueda jugar más partidos. También puede ser competitivo. Creo que, si se mete eso en la cabeza, puede convertirse en un buen delantero, un número nueve. Puede ser un muy buen número nueve. Tiene potencia, potencia en las piernas, es fuerte, es un luchador.
«Si estás bien, quiero quedarme en el Real Madrid para pelear por mi puesto, lo entiendo. Pero si yo fuera él, me iría para jugar más partidos. Cuando vuelva, volveré un poco más fuerte. Porque no creo que vaya a jugar en el Real Madrid.”
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Mbappé genera una feroz competencia por los puestos en el Madrid
Otra cesión podría resultar beneficiosa para Endrick, ya que está claro que necesita jugar con más regularidad de la que tiene en el Real Madrid. Mbappé no va a desaparecer a corto plazo, así que hay que contemplar alternativas.
El Tottenham, pese a sus continuos problemas para encontrar regularidad, sí cuenta con el evidente atractivo de la vida en Londres. El Newcastle, por su parte, podría venirle bien otra inyección de potencia ofensiva. Otros pretendientes probablemente se sumarían a la pugna por una firma muy cotizada si las puertas de salida en Madrid volvieran a abrirse en enero.
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