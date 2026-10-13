Una edición a lo grande, que se disputará nada menos que en tres continentes. Ya están en marcha los preparativos del próximo Mundial de fútbol, programado del 8 de junio al 21 de julio de 2030, con una duración total de 44 días: cinco más que el celebrado en verano en Estados Unidos y México. La mayoría de los partidos previstos se disputarán en Marruecos, España y Portugal. Sin embargo, algunos encuentros también tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar los 100 años de la primera edición del torneo, disputada en 1930 en Montevideo.
Netflix se asegura los derechos para retransmitir el Mundial de 2030 en España
LA ELECCIÓN DE NETFLIX
Aún no está claro cuántas selecciones participarán: de las 48 actuales se podría llegar a 64, con el consiguiente aumento de los partidos programados (de 104 a 128, en ese caso). Lo que es seguro es que estará España, que el pasado 14 de julio venció en la final a la Albiceleste gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga y repitió así el triunfo de 2010. Impulsada por este éxito y, en particular, por la gran popularidad de la selección dirigida por Luis De La Fuente, Netflix ha decidido invertir y hacerse con los derechos para retransmitir en exclusiva el próximo Mundial en España y Andorra. La noticia la ha publicado The Athletic, que en las últimas horas se ha hecho eco del comunicado de prensa publicado hoy en la web oficial de la plataforma de streaming, ya consolidada en el sector de los eventos deportivos en directo.
TAMBIÉN LOS MUNDIALES FEMENINOS
Netflix, de hecho, se aseguró en las últimas semanas la posibilidad de ofrecer a sus suscriptores las ediciones de 2027 y 2031 del Mundial femenino, partidos de la NFL y el combate de boxeo entre Tyson Fury y Anthony Joshua previsto para el 11 de diciembre. Ahora llega este nuevo acuerdo, que forma parte de una alianza comercial más amplia con la FIFA. En concreto, el acuerdo incluye la producción de programas específicos antes y después de los partidos, análisis durante el descanso y contenidos para presentar a los protagonistas que se espera ver sobre el campo. Además, en España se podrá ver gratis un partido de cada jornada, mientras que un paquete de encuentros (que incluye los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final) será emitido por un canal en abierto.
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