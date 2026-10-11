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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Nesyri, en el banquillo de los acusados: el motivo es Yassine Bono

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Y. Bounou
Y. En-Nesyri
Arabia Saudita
Marruecos

Un gran golpe sacude a un león del Atlas

En lugar de celebrar su gol en la portería del Al Hilal, el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al Ittihad, se encontró en el centro de las críticas por su gesto con su compatriota Yassine Bounou, guardameta del Zaeem, durante el clásico de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, en una acción que generó una amplia polémica y dividió las opiniones entre quienes la consideraron un gesto humano que refleja la amistad y quienes estimaron que no encaja con la naturaleza de la rivalidad entre ambos equipos.

En-Nesyri marcó el que en ese momento era el único gol del Al Ittihad en el minuto 22, después de lanzar un disparo potentísimo que sorprendió a Bounou, pero se negó a celebrarlo y se dirigió directamente hacia el portero del Al Hilal para abrazarlo, en una imagen que reflejó la fuerte relación que une a la pareja marroquí.

Sin embargo, esta acción se convirtió en el eje de la polémica tras la derrota del Al Ittihad ante el Al Hilal por 3-2, ya que algunos aficionados consideraron que el delantero debía mostrar más entusiasmo hacia su equipo en lugar de consolar a su rival.

  • Ataque mediático

    El periodista y comentarista deportivo saudí Abdullah Falatah es uno de los principales críticos de la actitud del delantero del Al Ittihad, al considerar que la amistad con Bono no justifica abstenerse de celebrar un gol importante en un partido de la magnitud del clásico, especialmente porque En-Nesyri viste la camiseta de un equipo que compite con fuerza por los títulos.

    Falatah criticó la actitud del jugador: "Si tú, En-Nesyri, fueras jugador del Al Hilal, entendería que no celebraras, y eso forma parte de los códigos del fútbol. ¿Pero no celebrar por Bono e ir a consolarlo por un gol que tú mismo has marcado? No, lo siento, eso es un error y es inaceptable en el fútbol".

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    Estas críticas revelan la diferencia de miradas sobre los límites de la amistad entre jugadores durante las grandes competiciones: hay quienes consideran que respetar las relaciones personales no está en conflicto con el profesionalismo, mientras otros creen que la prioridad debe ser siempre la camiseta del club y la afición, que espera de sus jugadores que luchen hasta el final.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-VALENCIAAFP

    Una relación especial

    En contrapartida, la postura de En-Nesyri parecía comprensible desde el prisma de la relación que lo une a Bono, ya que su abstención de celebrar no suponía necesariamente un menosprecio de la importancia del gol ni de su entusiasmo por ayudar al Ittihad, sino un gesto personal hacia un amigo y compañero en la selección de Marruecos. Sin embargo, la sensibilidad del clásico hizo que la imagen quedara sometida a interpretaciones y críticas que van más allá de la propia intención del jugador.

    Así, el momento del abrazo entre En-Nesyri y Bono se convirtió en una de las imágenes más comentadas del clásico, después de haber eclipsado el gol que anotó el delantero del Ittihad.

    Y entre quienes ven en su actitud un espíritu deportivo digno de elogio y quienes lo colocan en el banquillo de los acusados por no celebrar, queda la pregunta: ¿se equivocó En-Nesyri al expresar su amistad, o la competencia dentro del campo no debe anular los vínculos humanos fuera de él?

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