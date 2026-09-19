En el anuncio de la convocatoria, el técnico argentino insistió en que la mítica camiseta sigue en circulación y está lista para ser ganada por el talento emergente. Restando importancia con su característico humor a las conversaciones sobre retirar el dorsal, Lorenzo dijo: "Estaba pensando en convocar a 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (risas).

"La camiseta con el número 10 se llevará sin duda, y es una camiseta de gran honor para Colombia, pero hay jugadores capaces de llevarla y rendir bien. Vemos que el talento en bruto está ahí, y el próximo '10' aparecerá pronto para volver a ganarse el corazón de los aficionados".