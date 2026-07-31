Nelly Las: el fichaje adolescente del verano del Chelsea apunta a ser «mejor que» el icono de Inglaterra Lucy Bronze

«Es una locura estar aquí y saber que va a ser mi compañera de equipo», dijo la jugadora de 18 años la semana pasada, en su primera entrevista tras cambiar Leicester por el oeste de Londres. Pero, apenas algo más de un año después de que Las dijera a The Athletic: «Quiero ser como Lucy Bronze, incluso mejor que ella», no hay mejor manera de cumplir esa ambición que aprendiendo de la estrella de Inglaterra, así como de la lateral derecha de clase mundial de Australia Ellie Carpenter, en los campos de entrenamiento de Cobham cada día.
Eso es lo que le espera a Las esta temporada, después de que la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, y su cuerpo técnico la identificaran como una jugadora y una promesa que merecía la pena intentar fichar en este mercado de verano. Bompastor fue la responsable de la cantera del Lyon antes de hacerse un nombre como entrenadora del primer equipo del ocho veces campeón de Europa, así que sabe muy bien cómo desarrollar a jugadoras jóvenes.
Pero, mientras el Chelsea busca recuperarse de su peor campaña en la Women's Super League en siete años, ¿qué tiene Las para que Bompastor y el club creyeran que merecía la pena incorporarla?