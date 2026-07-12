Se trata de dos parcelas en la isla croata de Dugi Otok, en el pueblo pesquero de Zman (180 habitantes). Krösche compró una de ellas, situada en una colina cubierta de retamas.

Imágenes de satélite del geoportal croata DGU muestran que la parcela ya estaba dividida. El 11 de mayo de 2022, Lana Banely, esposa del asesor Bara, compró una parte; el contrato establecía que solo sería válido si Krösche adquiría la otra parte ese mismo día.

Ambos contratos se formalizaron el mismo día ante la misma notaria. Además, Banely ya había adquirido en 2014 un terreno colindante donde hoy hay un edificio en ruinas de tres plantas con un cartel que indica «Inversora: Lana Banely».