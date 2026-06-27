Negociaciones sobre un supertalento: ¿volverá a fichar el 1. FC Köln a un jugador de la Premier League?

Obi, danés de origen nigeriano, llegó al Arsenal FC a los 14 años y ya destacaba fuera de Inglaterra. En 2024 fichó por el United y debutó en la Premier League con 17 años.

Hasta ahora ha jugado ocho partidos con el primer equipo, 20 veces campeón de Inglaterra, uno de ellos los 90 minutos completos. Sin embargo, la temporada pasada solo fue convocado una vez a la Premier y jugó con el filial sub-21.