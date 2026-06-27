Según el periodista inglés Pete O'Rourke y Sky, Colonia y Manchester United negocian la cesión del delantero de 18 años.
Traducido por
Negociaciones sobre un supertalento: ¿volverá a fichar el 1. FC Köln a un jugador de la Premier League?
Obi, danés de origen nigeriano, llegó al Arsenal FC a los 14 años y ya destacaba fuera de Inglaterra. En 2024 fichó por el United y debutó en la Premier League con 17 años.
Hasta ahora ha jugado ocho partidos con el primer equipo, 20 veces campeón de Inglaterra, uno de ellos los 90 minutos completos. Sin embargo, la temporada pasada solo fue convocado una vez a la Premier y jugó con el filial sub-21.
Simpson-Pusey ficha por el club de forma definitiva tras su cesión por parte del Manchester City
El Colonia necesita un suplente para el delantero Ragnar Ache. Con 1,88 m, Obi aporta presencia física.
En el último mercado de invierno fichó a Jahmai Simpson-Pusey, central de 20 años cedido por el Manchester City hasta final de temporada, y luego lo incorporó en propiedad hasta 2030.