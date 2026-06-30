Según Bild, el SGE negocia avanzadamente con el jugador de 20 años, cedido por el Bayern al Hannover 96 de Segunda División en el último año y medio.
Traducido por
¿Negociaciones avanzadas sobre un fichaje espectacular? El FC Bayern podría ceder a un centrocampista al Eintracht de Fráncfort
Tras su gran temporada, el Hannover ejerció la opción de compra, pero el Bayern usó una cláusula de recompra de 1,5 millones y recuperó al joven centrocampista, que sigue bajo contrato hasta 2028. Sin embargo, podría marcharse de inmediato para dar el siguiente paso en su carrera con un rival muniqués de la Bundesliga.
Según Bild, ya hay un acuerdo verbal casi cerrado entre el internacional sub-21 y el Eintracht, que le ofrecería un contrato de cuatro años más una prórroga de uno. En Fráncfort confían en su fichaje pese al interés de clubes extranjeros.
AS Roma y Brighton & Hove Albion también lo siguen, pero el jugador nacido en Berlín podría elegir Frankfurt. En la temporada 2025/26 fue clave para el 96: 32 partidos, tres goles y seis asistencias.
- Getty
¿Futuro en el FC Bayern? En Fráncfort ya cuentan con Noel Aseko como pieza clave.
El Bayern podría cubrir la baja de Leon Goretzka con Aseko. El técnico Vincent Kompany, gran admirador del centrocampista, ya le hizo entrenar con el primer equipo antes de cederlo al Hannover.
En 2022 llegó del Hertha BSC a la cantera bávara, donde jugó 22 partidos con el filial sub-19 y 30 con el segundo equipo en la Regionalliga.
En Fráncfort tendría más opciones de consolidarse en la Bundesliga que en la lujosa plantilla bávara. Según Bild, es uno de los fichajes prioritarios del octavo clasificado de la pasada temporada. De confirmarse, sería pieza clave en el centro del campo del Eintracht.
Si el Bayern decidiera venderlo, la indemnización rondaría los diez o doce millones de euros. La buena relación entre el director deportivo del FCB, Max Eberl, y su homólogo de Fráncfort, Markus Krösche —que también están a punto de cerrar el traspaso de Nathaniel Brown a Múnich— podría facilitar la operación.
Noel Aseko: sus estadísticas de la temporada pasada
Partidos disputados
33
Goles
3
Asistencias
6