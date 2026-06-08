Según Basketnews, el campeón mundial y europeo Daniel Theis lidera la lista de fichajes del club francés de primera división, y también se especula sobre el interés por Nick Weiler-Babb.
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Negociaciones avanzadas: el héroe alemán del Mundial, al parecer, a punto de dar un giro espectacular
Tras renovar al emblemático entrenador Tony Parker y estar cerca de fichar al base Sylvain Francisco, el proyecto se vuelve muy ambicioso.
El pívot Theis, clave en los títulos mundial y europeo de Alemania, es ahora uno de los principales objetivos de fichaje del club galo. Para el pívot de 34 años sería quedarse en terreno conocido, pero con nueva camiseta: su contrato con el AS Mónaco vence este verano.
Monaco, que ahora disputa las semifinales de los playoffs franceses, no podrá contar con él.
- AFP
Theis llevó al Mónaco a la final de la Euroliga
Desde finales de abril, el veterano espera volver a jugar tras lesionarse la mano a los pocos minutos del partido de playoffs de la Euroliga contra el Olympiacos. Fue el inesperado final de una campaña que, hasta entonces, había sido sólida.
Esta temporada disputó 58 partidos con el equipo monegasco, promediando 9,9 puntos y 4,9 rebotes en 20 minutos por encuentro.
Su fichaje por el Mónaco, tras la rescisión de su contrato en la NBA, supuso su regreso lógico a Europa. En Estados Unidos se había consolidado como un jugador de rol fiable.
Su físico y su defensa llevaron al club a la primera final de la Euroliga de su historia.
Weiler-Babb atravesó una etapa frustrante
El especialista defensivo Weiler-Babb, ex pilar del Bayern Munich y fijo en la selección alemana, vive un momento frustrante. El pasado verano fichó por dos años con el Anadolu Efes, uno de los grandes clubes turcos.
Sin embargo, en lugar de la esperada postemporada y la lucha por el trono europeo, el equipo de Estambul cayó en el caos deportivo y terminó en los últimos puestos de la Euroliga. Esta situación alimenta los rumores de traspaso.
Un traspaso al ASVEL reviviría viejos recuerdos: Theis y Weiler-Babb compartieron cancha con Alemania en los Juegos de París 2024 y entusiasmaron a los aficionados. Ahora, en Francia, podría producirse la reunión de estos dos pilares de la DBB en el baloncesto de clubes.