Tras renovar al emblemático entrenador Tony Parker y estar cerca de fichar al base Sylvain Francisco, el proyecto se vuelve muy ambicioso.

El pívot Theis, clave en los títulos mundial y europeo de Alemania, es ahora uno de los principales objetivos de fichaje del club galo. Para el pívot de 34 años sería quedarse en terreno conocido, pero con nueva camiseta: su contrato con el AS Mónaco vence este verano.

Monaco, que ahora disputa las semifinales de los playoffs franceses, no podrá contar con él.