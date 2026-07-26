Lamine Yamal continúa consolidando su lugar como uno de los talentos más destacados del fútbol mundial y, a pesar de su corta edad, el extremo del Barcelona ha logrado derribar numerosas barreras desde su irrupción al máximo nivel.

El diario "Sport" señaló en un reportaje que la historia de Yamal comenzó en Rocafonda, un humilde barrio de la ciudad de Mataró que todavía ocupa un lugar importante en su vida.

De hecho, cada vez que marca un gol, Yamal evoca sus orígenes formando el número "304" con las manos, el código postal del barrio en el que creció.

En el entorno que rodea a Lamine Yamal hay un nombre que todos conocen: Mounir Nasraoui, el padre del jugador. Es la persona con mayor presencia en los medios de comunicación, se caracteriza por su fuerte personalidad y por su empeño en no perderse ningún partido de su hijo.

Por otro lado, lejos de los focos, está la figura que sostiene y apoya a Lamine: su madre, Sheila Ebana.

Sheila procede de la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, y emigró a España cuando aún era adolescente. Dio a luz a Lamine a los 11 años, durante su relación con Mounir Nasraoui, y ambos se separaron cuando Lamine tenía solo tres años, pero ella decidió quedarse en Cataluña por su futuro y el de su hijo.

Como muestra el documental "304", a través de varias entrevistas y comentarios de voz, su madre es una de las figuras más importantes de su vida, pues fue un apoyo incondicional para él pese a su traslado a vivir en la academia de "La Masía" cuando tenía doce años.

Lamine dijo: "Mi madre trabajaba en un restaurante y, a pesar de lo poco que teníamos, éramos muy felices cuando llegaban las fiestas y las celebraciones. Me compró una PlayStation. Por mucho que le dé, nunca igualará lo que ella me ha dado a mí. Mi madre fue uno de mis referentes cuando era pequeño".

Y añadió: "Cuando volvía a casa, se sentaba y hablaba conmigo, luego preparaba la comida y se iba a trabajar".

La madre del jugador tiene 39 años y se ha convertido en la figura fundamental detrás del estrellato que ha alcanzado su hijo. Cuando Lamine jugaba en el club La Torreta, Sheila tomó una decisión determinante: quedarse en Granollers, trabajar duro y dedicar su vida al crecimiento y desarrollo de su hijo.