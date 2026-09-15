La imagen de Nkunku celebrando con un globo rojo regresó el domingo al Red Bull Arena, en un momento simbólico para un jugador que en su día dominó la Bundesliga. Tras tres años de frustración en el extranjero, el futbolista de 28 años parece un hombre renacido, después de haber tenido ya un impacto importante desde su regreso al Leipzig, cedido por el Milan. El atacante francés fue decisivo en la reciente goleada por 5-0 al Hamburger SV, al marcar su primer gol con el club desde la final de la DFB-Pokal de 2023 contra el Eintracht Frankfurt.

Al hablar de su decisión de volver al club con el que anteriormente ganó el premio a Jugador de la Temporada de la Bundesliga, Nkunku se mostró sincero sobre su estado mental. "En mi situación, necesito volver a disfrutar del fútbol, pensar solo en el fútbol, jugar partidos y estar sobre el campo para hacer lo que quiero hacer. Era la mejor opción para mí", dijo Nkunku a Bulinews.

"En ese momento, era la mejor opción para mí. Cuando hablé con el entrenador y con la directiva, todos estábamos convencidos de que esta temporada sería buena para mí y también para el club. No dudamos ni un momento y presionamos para cerrar el acuerdo".