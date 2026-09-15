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«Necesito volver a disfrutar del fútbol»: un fracaso de Chelsea y AC Milan se sincera sobre su emotivo regreso al RB Leipzig
Redención en el Red Bull Arena
La imagen de Nkunku celebrando con un globo rojo regresó el domingo al Red Bull Arena, en un momento simbólico para un jugador que en su día dominó la Bundesliga. Tras tres años de frustración en el extranjero, el futbolista de 28 años parece un hombre renacido, después de haber tenido ya un impacto importante desde su regreso al Leipzig, cedido por el Milan. El atacante francés fue decisivo en la reciente goleada por 5-0 al Hamburger SV, al marcar su primer gol con el club desde la final de la DFB-Pokal de 2023 contra el Eintracht Frankfurt.
Al hablar de su decisión de volver al club con el que anteriormente ganó el premio a Jugador de la Temporada de la Bundesliga, Nkunku se mostró sincero sobre su estado mental. "En mi situación, necesito volver a disfrutar del fútbol, pensar solo en el fútbol, jugar partidos y estar sobre el campo para hacer lo que quiero hacer. Era la mejor opción para mí", dijo Nkunku a Bulinews.
"En ese momento, era la mejor opción para mí. Cuando hablé con el entrenador y con la directiva, todos estábamos convencidos de que esta temporada sería buena para mí y también para el club. No dudamos ni un momento y presionamos para cerrar el acuerdo".
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Dificultad para asentarse en Stamford Bridge
El mediático fichaje de Nkunku por el Chelsea en 2023 por unos 52 millones de libras debía marcar el inicio de una nueva era en Stamford Bridge, pero el traspaso estuvo maldito desde el principio. Una grave lesión de rodilla sufrida durante una gira de pretemporada por Estados Unidos le dejó fuera durante la mayor parte de su campaña de debut. Al recordar aquel periodo, señaló que el momento fue desastroso, ya que no pudo integrarse con sus nuevos compañeros mientras se sometía a una operación. Cuando por fin regresó, su desesperación por demostrar su valía le llevó a un ciclo de pequeñas lesiones musculares.
«Todo es cuestión del momento, porque cuando llegué, todo iba bien. Pero luego me operé por primera vez al final de la pretemporada. No es un buen momento para un jugador, porque necesitas completar la pretemporada. No empecé la temporada con el equipo. Para mí, además, era un club nuevo con compañeros nuevos. Cuando estás lesionado, es complicado conocer a tus compañeros», explicó Nkunku.
«Así que después de eso, quise volver rápido. No escuché a mi cuerpo, porque era joven y quería volver rápido y jugar y entrenar con el grupo. Así que después de eso, tuve muchas pequeñas lesiones, como lesiones musculares. Así que la primera temporada no fue buena en cuanto a mi estado y a los problemas físicos».
El rigor táctico de la Serie A
Las dificultades continuaron cuando se mudó a Milán en 2025. A pesar de haber logrado 18 goles en toda su etapa en el Chelsea, encontró igual de asfixiantes los rigores tácticos de la Serie A. Nkunku explicó que los equipos italianos suelen jugar con el objetivo principal de no encajar, lo que conduce a un estilo de juego más defensivo y menos expansivo. Se sintió frustrado por la falta de acción de un área a otra que define a la Bundesliga y a la Premier League. En consecuencia, cuando surgió la oportunidad de regresar a Leipzig, no lo dudó.
«En Italia, creo que los equipos juegan para no encajar goles. Es más defensivo. Después de que un equipo marca, es complicado marcar. Y hasta el equipo que marcó el primer gol no piensa en marcar un segundo. Es muy, muy difícil», señaló Nkunku.
«Lo vi el año pasado. Fue muy difícil porque yo siempre pensaba en ir hacia arriba para marcar, pero necesitabas quedarte atrás para proteger tu portería. Por supuesto, si piensas de manera individual, te frustras. Pero jugamos al fútbol. Es un deporte colectivo, así que necesitas pensar en la plantilla y hacer lo que quiere el entrenador y alcanzar el objetivo de la idea».
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Ambiciones de la selección y objetivos de futuro
Más allá del éxito a nivel de clubes, Nkunku tiene la mira puesta en volver a la escena internacional con Francia. Después de haberse quedado sin convocatorias con regularidad por culpa de sus problemas de lesiones y de la falta de minutos tanto en Londres como en Milán, considera que su regreso a Alemania es la plataforma perfecta para llamar la atención de los responsables de la selección nacional. Reconoció que la calidad de la selección francesa es inmensa, pero cree que, si puede mantener la «regularidad» que se le ha resistido durante tres temporadas, una convocatoria está a su alcance.
«Por supuesto que es un objetivo. Incluso antes, era un objetivo. Conoces la calidad de la plantilla y seguro que puedo lograrlo, pero todo depende del momento y también de poder jugar partido a partido y ser decisivo», afirmó.
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