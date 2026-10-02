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«¡Necesito que cojan un buen resfriado!» - Roberto Mancini hace una hilarante afirmación sobre Francia antes del choque con Zinedine Zidane
Mancini saborea el desafío de Zidane en París
Mancini espera con muchas ganas el próximo viaje de Italia a París para medirse a Francia este viernes. El gran duelo en el Stade de France será el primer partido en casa de Zidane desde que asumió el cargo al frente de la selección nacional.
Ambas selecciones siguen adaptándose bajo las órdenes de sus respectivos entrenadores, lo que prepara el escenario para un encuentro intrigante. Francia llega al partido después de dos victorias consecutivas por 1-0 sobre Turquía y Bélgica, mientras que Italia ha tenido un inicio irregular.
Los visitantes sufrieron una derrota por 2-0 ante Bélgica en su primer partido antes de recuperarse con una contundente victoria por 4-1 en Turquía. Mancini rotó mucho a su plantilla en esos dos encuentros, por lo que su once inicial para el viernes es totalmente impredecible.
- AFP
«Necesitamos que cojan resfriados fuertes»
A pesar del prestigio del encuentro, Mancini no tardó en restar importancia a su rivalidad personal con su homólogo. En su lugar, el seleccionador de Italia puso el foco en la enorme dificultad de medirse a una Francia repleta de estrellas.
«Enfrentarme a Zidane será un placer, pero esto no es un duelo entre nosotros», dijo Mancini a la prensa. «Va a ser un gran partido entre Francia e Italia, dos equipos que todavía están intentando encontrarse. Pase lo que pase, siento que este partido será muy útil para el proceso».
Reconociendo la enorme calidad que hay en las filas del rival, el técnico italiano hizo una valoración en tono distendido sobre las opciones de su equipo. Bromeó: «Es emocionante intentar ganar a jugadores como Ousmane Dembele, Michael Olise y Desire Doue. Necesitaríamos que todos pillaran un buen resfriado para que Francia bajara unos cuantos niveles».
Francia tiene ventaja sobre Italia
Mancini admitió abiertamente que Francia está actualmente más adelantada en su desarrollo que su propia Italia, todavía en reconstrucción. Sin embargo, sigue insistiendo en que los visitantes no viajarán a París simplemente para replegarse e invitar a la presión.
«Francia está más avanzada en su proceso en comparación con nosotros, pero creo que seguirá siendo un desafío de alto nivel», señaló Mancini. «Dicho todo esto, queremos causar una buena impresión aquí, no saldremos ahí solo intentando defendernos. El objetivo es siempre jugar para ganar».
- AFP
Las preocupaciones por las lesiones alteran la preparación de ambos equipos
Ambos seleccionadores se han visto obligados a lidiar con frustrantes contratiempos por lesión antes del esperadísimo inicio. Francia no podrá contar con su delantero talismán Kylian Mbappe, que se ha retirado de la convocatoria por un problema de rodilla.
El atacante del Real Madrid ya ha regresado a la capital española para recibir tratamiento médico. Su ausencia, sin duda, restará pegada al ataque francés, aunque Zidane sigue teniendo muchas alternativas peligrosas a las que recurrir.
Mientras tanto, Italia también tiene sus propios problemas físicos que gestionar antes del partido. Moise Kean es considerado una preocupación importante por lesión para los italianos, lo que podría dejar a Mancini con pocas opciones en ataque mientras ultima sus planes tácticos.
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