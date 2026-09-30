Tras la victoria, Vinicius expresó su gratitud por la solidaridad mostrada por sus compañeros de selección. El delantero reveló que Guimaraes se apartó deliberadamente para ayudarle a superar su actual bache mental.

"Bruno Guimaraes es nuestro lanzador de penaltis cuando Raphinha no juega, y pensé que querría tirarlo, pero sabe que ahora mismo necesito un poco de confianza, en este momento", dijo Vinicius. "Mis compañeros saben que ahora necesito algo de confianza. Perder un Mundial es duro y difícil de aceptar, y la remontada nunca es fácil".

Guimaraes corroboró este enfoque desinteresado y subrayó la unidad del grupo. "Esa fue la razón [por la que el penalti dio confianza a Vini]", dijo el centrocampista. "Después del incidente del penalti, salieron a la luz muchas cosas. Pero aquí, en la selección, no tenemos ninguna vanidad.

"En el Mundial, Ancelotti me dijo que tirara el penalti. Hoy le dijo a Vini que lo tirara. Vini necesitaba mucho marcar un gol. Lo tiró muy bien. No tenemos ninguna vanidad. Queremos lo mejor para Brasil. Estamos felices por él y se trata de seguir trabajando".











