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«Necesitas a alguien con presencia»: Xabi Alonso prescinde sin miramientos de Robert Sanchez mientras el Chelsea acuerda un acuerdo por Emiliano Martinez
Alonso actúa con rapidez para fichar a Martínez
Alonso ha arrancado de forma implacable su etapa como entrenador del Chelsea al dar luz verde a un traspaso de 7,5 millones de libras por Aston Villa Martinez. El sorprendente fichaje hará que el experimentado internacional argentino sustituya a Sanchez en Stamford Bridge.
Alonso había insistido previamente en que estaba satisfecho con sus opciones en la portería, incluido Sanchez y su inexperto suplente Mike Penders. Sin embargo, el técnico español cambió rápidamente de opinión tras los dos errores muy comentados de Sanchez durante la victoria del lunes sobre el Fulham. El Chelsea se movió rápido para acordar una cantidad reducida por el veterano guardameta. Ahora, Martinez está listo para convertirse en el indiscutible número uno del Chelsea.
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Los expertos elogian la increíble mejora del Chelsea
Las comparaciones estadísticas de la pasada temporada sugerían que había poca diferencia entre Martínez y Sánchez, y el argentino mostraba signos de desgaste. Sin embargo, el exguardameta de la Premier League Shaka Hislop rechazó con contundencia esos números. En declaraciones a ESPNFC, Hislop afirmó que Martínez es una mejora incuestionable.
"Necesitas a alguien con presencia y Emi Martínez, sin ninguna duda, la tiene. Es muy bueno con el balón en los pies y creo que cumple muchos de los requisitos para el Chelsea", explicó Hislop.
"Emi Martínez mejora a Sánchez, esos números tapan las grietas y la verdad. Emi Martínez es un portero muchísimo mejor. Te quedas con Emi Martínez, incluso a estas alturas de su carrera, diez de cada diez veces antes que con Sánchez. Ni siquiera hay debate."
Recuperar la confianza en la defensa del Chelsea
El exdefensa del Chelsea Frank Leboeuf cree que la irregularidad de Sánchez bajo palos ha perjudicado activamente a la zaga del equipo durante los últimos tres años. Sostuvo que la forma autoritaria de Martínez beneficiará enormemente a centrales como Levi Colwill y Maxence Lacroix.
«Los números que vimos no significan nada», afirmó Leboeuf, en declaraciones recogidas por Metro. «Hay que poner el porcentaje de confianza que tenían los defensas la temporada pasada en Martinez y la confianza que tenían los centrales en Sanchez. Eso sí te dará una cifra real.
«Estoy bastante seguro de que el Aston Villa tenía una confianza del 100% en Emi Martinez, y yo te doy un 10% de confianza de cualquier central que jugó con el Chelsea. Esas son las cifras correctas. Sabes que es crucial que, si tienes detrás a un portero en el que confías, puedas dar el 100%. Si no confías, vas a tener que estar alerta a todo y dudar en cada decisión que tengas que tomar».
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Martínez se prepara para la vida en Stamford Bridge
El fichaje de Martínez por el Chelsea ahora parece ser solo cuestión de tiempo, y se espera un anuncio oficial en las próximas horas o días. Después, el guardameta se integrará en su nuevo entorno mientras el Chelsea busca ganar impulso bajo las órdenes de Alonso.
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