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Steven GerrardGetty
Mohamed Saeed

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«Necesitan un especialista»: Steven Gerrard identifica la posición «muy echada en falta» del Liverpool e insta a Andoni Iraola a reforzarse

S. Gerrard
Liverpool
A. Iraola
Premier League

La leyenda del Liverpool Steven Gerrard ha enviado un mensaje claro al nuevo entrenador Andoni Iraola, al insistir en que el club debe acudir al mercado de fichajes para incorporar a un mediocentro defensivo especialista antes del cierre del plazo. El excapitán del Liverpool cree que la falta de un auténtico ancla ha dejado al equipo vulnerable tras un inicio irregular de la nueva temporada de la Premier League.

  • Gerrard identifica la pieza que falta

    Un icono del Liverpool ha lanzado una seria advertencia a la cúpula de Anfield, al afirmar que la plantilla sigue estando fundamentalmente desequilibrada sin un mediocentro defensivo natural. El legendario ex capitán, que recientemente ha visto ampliado su papel en TNT Sports para convertirse en una presencia habitual como comentarista, cree que no haber reemplazado a Fabinho ha dejado un vacío que podría descarrilar la primera temporada de Andoni Iraola al mando.

    Hablando antes del partido de la Premier League del Liverpool contra el Nottingham Forest, Gerrard dejó clara su opinión sobre el estado actual de la medular. "Hay una zona en la que realmente no se ha puesto mucho el foco, solo de verdad en la última semana desde el partido contra el Newcastle. Creo que necesitan un especialista en la posición de '6', esa es mi opinión", dijo Gerrard.


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  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2026-27 NewcastleGetty

    Preocupación táctica tras el empate ante el Newcastle

    La urgencia en la petición de Gerrard nace del reciente empate 2-2 del Liverpool contra el Newcastle United en St James' Park. A pesar de rescatar un punto en los últimos minutos, el Liverpool fue superado con frecuencia al contraataque y se mostró frágil cada vez que perdía la posesión en la zona media del campo.

    Gerrard profundizó en cómo un nuevo fichaje beneficiaría a los jugadores que ya tiene la plantilla y afirmó: "Creo que esa posición se ha echado mucho en falta, no creo que tengan un especialista en esa posición. Eso puede permitir que [Dominik] Szoboszlai, [Ryan] Gravenberch y [Alexis] Mac Allister se sumen al ataque, y dar seguridad a la línea de cuatro de atrás. Creo que echan mucho de menos esa posición".


  • Inversión frente a resultados en Anfield

    La presión sobre Iraola es importante dado el enorme desembolso económico autorizado bajo su predecesor, Arne Slot. El verano pasado, el club destinó aproximadamente 250 millones de libras a la reestructuración de la plantilla, incorporando a nombres de primer nivel como Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, además del joven Giovanni Leoni.

    Sin embargo, ese gasto récord no sirvió para lograr una exitosa defensa del título de la Premier League, lo que provocó la salida de Slot. Ahora, Iraola debe encontrar la manera de encajar las piezas mientras gestiona una plantilla que ha visto marcharse como agentes libres a veteranos como Ibrahima Konate, Mohamed Salah y Andrew Robertson.

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La profundidad defensiva y la cuestión de Jacquet

    A pesar de sus preocupaciones respecto al centro del campo, Gerrard ofreció una valoración más optimista sobre las opciones del Liverpool en el eje de la defensa. Con varias caras nuevas llegando para reemplazar a los veteranos que se han marchado, la profundidad en la posición de central parece ser una de las pocas áreas en las que la plantilla ha mejorado en cuanto a efectivos.

    Al abordar la situación defensiva, Gerrard continuó: "Creo que en cuanto a números ahora están mejor que el año pasado. Konate se ha marchado, le deseamos suerte, ha hecho un gran trabajo. Ahora tenemos cuatro o cinco centrales, así que, en cuanto a cantidad, creo que están cubiertos. Creo que la clave es: ¿va a ser Jacquet lo bastante bueno?"

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