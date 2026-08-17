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«Necesitamos jugadores»: Nuno Espirito Santo exige fichajes ofensivos pese a la llegada de Arne Engels por 22 millones de libras
La campaña de fichajes de verano continúa
El West Ham ha completado oficialmente el fichaje récord en la Championship de 22 millones de libras por Engels, convirtiendo al centrocampista del Celtic en su cuarto refuerzo del verano. El prometedor belga sigue a Joel Veltman, Manor Solomon y Keiber Lamadrid, que hizo permanente su cesión tras el descenso del club de la máxima categoría. Sin embargo, Nuno admitió que sigue sin estar satisfecho con el equilibrio actual de la plantilla e insistió en que su equipo todavía necesita refuerzos ofensivos con urgencia.
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Las limitaciones tácticas provocan frustración
Nuno no intentó ocultar su frustración después de ver cómo el West Ham dejó escapar una ventaja de dos goles para empatar 2-2 en Burnley en su estreno en el Championship: «Necesitamos jugadores, especialmente en la parcela ofensiva del equipo», dijo, en declaraciones recogidas por BBC Sport.
El técnico portugués admitió que una grave falta de profundidad en ataque le obligó a hacer incómodos ajustes tácticos durante todo el partido: «Tenemos chicos jóvenes, tenemos la opción de jugar con doble lateral, como hicimos en el último partido y en este partido, pero necesitamos más efectivos en la parcela ofensiva del equipo».
La dinámica del centro del campo muestra buenas sensaciones
A pesar de sus preocupaciones más arriba, Nuno se deshizo en elogios hacia Engels, que registró 17 goles y 22 asistencias en 100 partidos con el Celtic: «Es un jugador muy bueno. Creo que nos ayudará mucho en el centro del campo, donde tenemos a dos jugadores jóvenes», añadió.
El técnico también confía en que la sala de máquinas tendrá mucha más solidez cuando regresen piezas clave: «También tenemos a Tomas [Soucek]. Cuando vuelva, creo que tendremos más opciones y seremos más fuertes en el centro del campo».
Subrayó que la jerarquía está trabajando día y noche para cubrir las evidentes necesidades de la plantilla antes del cierre del mercado: «Hay mucha actividad. El club conoce los objetivos y las necesidades del equipo. Estamos trabajando muy duro e intentando incorporar efectivos lo antes posible».
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Las aspiraciones de ascenso exigen constancia
Dejar escapar dos puntos en Turf Moor le recordó de inmediato al West Ham la naturaleza despiadada de la vida en el Championship. El equipo de Nuno debe recuperar pronto su pegada y mejorar atrás si quiere presentar una candidatura seria al ascenso. El West Ham volverá a la acción el próximo sábado, cuando reciba al Charlton en el London Stadium.
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