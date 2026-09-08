Maresca ha confirmado que no dudará en dar descanso a sus jugadores de mayor perfil mientras el club afronta un calendario cargado entre competiciones nacionales y europeas. Tras un inicio perfecto de la temporada de la Premier League, con tres victorias en sus tres primeros partidos, el técnico italiano desconfía del desgaste físico que están sufriendo las estrellas que han pasado directamente de un gran torneo internacional a las exigencias de la nueva temporada doméstica.

Maresca es plenamente consciente de que las expectativas en el Etihad Stadium siguen por las nubes, pero cree que el éxito a largo plazo requiere un enfoque pragmático con los minutos de los jugadores. "Puede ser un partido fuera o una semana de descanso. Depende del momento en el que estemos, pero la prioridad es que los jugadores estén bien, contentos y, en cuanto los ves cansados, existe el riesgo de que haya una lesión, y necesitamos a los jugadores al 100 %", declaró Maresca, según el Manchester Evening News.