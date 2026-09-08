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«Necesitamos jugadores al 100 %»: Enzo Maresca expone su plan para dar descanso a las exhaustas estrellas del Manchester City en medio de un calendario brutal
Maresca prioriza el bienestar de los jugadores por encima de la selección
Maresca ha confirmado que no dudará en dar descanso a sus jugadores de mayor perfil mientras el club afronta un calendario cargado entre competiciones nacionales y europeas. Tras un inicio perfecto de la temporada de la Premier League, con tres victorias en sus tres primeros partidos, el técnico italiano desconfía del desgaste físico que están sufriendo las estrellas que han pasado directamente de un gran torneo internacional a las exigencias de la nueva temporada doméstica.
Maresca es plenamente consciente de que las expectativas en el Etihad Stadium siguen por las nubes, pero cree que el éxito a largo plazo requiere un enfoque pragmático con los minutos de los jugadores. "Puede ser un partido fuera o una semana de descanso. Depende del momento en el que estemos, pero la prioridad es que los jugadores estén bien, contentos y, en cuanto los ves cansados, existe el riesgo de que haya una lesión, y necesitamos a los jugadores al 100 %", declaró Maresca, según el Manchester Evening News.
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La fatiga de Haaland pone de relieve la creciente preocupación por la plantilla
Erling Haaland, el principal goleador del club, se ha mostrado muy claro sobre la falta de tiempo de recuperación disponible para los deportistas de élite. El delantero noruego expresó recientemente su preocupación por no haber tenido suficiente descanso tras el ciclo del Mundial y las posteriores exigencias internacionales. Maresca se hizo eco de esas palabras y reconoció que la carga sobre su hombre más importante y otros futbolistas clave de la plantilla se está volviendo insostenible.
Al abordar las preocupaciones sobre el estado físico de su plantilla, Maresca declaró: "No es fácil para ellos. No es fácil para Erling ni para la mayoría de los jugadores que siguen jugando con su club y con su selección. Creo que, en el momento en que ves a este tipo de jugadores empezar a estar cansados, es correcto darles algo de descanso".
Métodos de entrenamiento innovadores para elevar la moral
En un esfuerzo por mantener un ambiente distendido y altos los niveles de energía en la City Football Academy, Maresca ha introducido cambios poco convencionales en la rutina diaria. El entrenador ha empezado a poner música de baile animada durante las sesiones de entrenamiento, una táctica que ya utilizó anteriormente en sus exitosas etapas en Leicester City y Chelsea.
Al explicar el motivo de añadir música en el campo de entrenamiento, Maresca reveló que el beneficio psicológico es tan importante como el trabajo físico que se realiza sobre el césped. Dijo: "Es algo que tenía en Leicester y en Chelsea y que introduzco aquí. Creo que los jugadores están más contentos con la música y pueden trabajar mejor. Los jugadores deciden. Es solo para crear más ambiente para ellos".
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Pruebas cruciales aguardan al nuevo régimen del City
La próxima semana se presenta como un importante barómetro para la etapa de Maresca, con dos partidos fuera de casa que pondrán a prueba la solidez del equipo y la estrategia de rotaciones del técnico. El Manchester City visitará al FC Porto en su estreno en la Liga de Campeones de la temporada el martes, y cinco días después afrontará un derbi de Mánchester de altos vuelos ante el United.
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