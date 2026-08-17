El Everton ya ha comprometido una cantidad importante de dinero en este mercado, con un gasto estimado de alrededor de 74 millones de libras en nuevos fichajes. Esto incluye las incorporaciones definitivas de Tyrique George y Merlin Rohl, ambos de los cuales estuvieron en el club cedidos la pasada temporada.

A ellos se han unido Hayden Hackney, Christian Norgaard y Brennan Johnson, este último llegado como parte de un destacado acuerdo de intercambio que hizo que Dwight McNeil se marchara en la dirección opuesta. Moyes expresó su satisfacción con estas incorporaciones, pero reconoció que algunos necesitarán tiempo para adaptarse a su nuevo entorno.

Al analizar a sus nuevos fichajes, el técnico de 63 años señaló: «Estoy contento con los jugadores que hemos traído. Hay que recordar que dos de ellos ya estaban aquí el año pasado, así que simplemente los hemos fichado en propiedad. Creo que Hayden necesitará un poco de tiempo para adaptarse de la Championship a la Premier League, algo que ocurre bastante a menudo con los jugadores que llegan desde la Championship».



