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«Necesitaban un jugador diferencial»: Carragher explica la carencia del Arsenal en el mercado de fichajes
El Arsenal se queda sin objetivos de élite
Según Carragher, el Arsenal salió del mercado de fichajes de verano sin el fichaje ofensivo «de 10 sobre 10» que estaba buscando. El exdefensa del Liverpool reveló que los gunners lanzaron ofensivas ambiciosas por la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior y por Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, pero ambas operaciones de alto perfil acabaron finalmente en nada para el vigente campeón de la Premier League.
La única incorporación ofensiva de los gunners fue Christos Tzolis, que llegó en una operación de 34 millones de libras procedente del Club Brugge. Mientras tanto, la plantilla registró salidas importantes: Leandro Trossard se marchó al Besiktas, Gabriel Jesus se fue al Barcelona y la sensación adolescente Ethan Nwaneri fichó por el Borussia Dortmund. Además, Gabriel Martinelli sigue en conversaciones con el Al Hilal, cuyo mercado de fichajes local sigue abierto.
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Carragher analiza la búsqueda de calidad
En declaraciones a Sky Sports, Carragher explicó la dificultad a la que se enfrenta Arteta para mejorar un once inicial tan depurado. «Tienen delanteros realmente buenos. Me gusta Kai Havertz y creo que también le gusta a Mikel Arteta», dijo Carragher. Havertz ya ha recompensado esa confianza con dos goles en tres apariciones en todas las competiciones esta temporada. Sobre su otra opción en ataque, Carragher añadió: «[Viktor Gyokeres] ha sido lo que la mayoría de la gente pensaba que sería cuando llegó: no del todo de élite, pero aun así puede marcar goles en ciertos partidos». Gyokeres solo ha disputado un partido hasta ahora en esta campaña y todavía no ha estrenado su cuenta goleadora.
El comentarista subrayó que el club estaba buscando específicamente a un jugador que aportara una nueva dimensión en el último tercio. Carragher señaló: «Necesitaban a alguien que cambiara partidos. Intentaron fichar a Vinicius Junior, intentaron fichar a Alvarez: ese es el calibre de jugadores. Es muy difícil mejorar al Arsenal ahora porque es un equipo tan bueno, una plantilla tan fuerte. Así que estás hablando de un jugador de talla mundial como el único que puede mejorarles».
La diferencia entre bueno y excelente
A pesar de tener una plantilla repleta de talento internacional, Carragher cree que hay una distinción clara entre las opciones actuales y el nivel de élite que perseguía el Arsenal. «Han intentado ficharlos y no han sido capaces de cerrar estas operaciones», continuó. «No tiene sentido traer a alguien del nivel que ya tienen. Tienen cinco o seis jugadores en ataque que yo consideraría jugadores de “siete u ocho sobre 10”».
La falta de un rematador clínico de primer nivel o de un extremo de clase mundial siguió siendo la pieza que faltaba del puzle durante el mercado. Los ambiciosos movimientos del Arsenal se vieron frustrados por las propias preferencias de los jugadores, ya que Vinicius optó por renovar su contrato con el Real Madrid, mientras que Alvarez rechazó un regreso a la Premier League por su deseo de fichar por el Barcelona, permaneciendo finalmente en el Atlético de Madrid por ahora. Carragher concluyó su valoración afirmando: «Querían a un jugador de “nueve o 10 sobre 10”, pero no pudieron cerrarlo».
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Arteta se centra en el éxito nacional
A pesar de la percibida falta de una nueva superestrella, el Arsenal ha disfrutado de un inicio productivo en la campaña 2026-27. Se aseguró la Community Shield con una contundente victoria por 3-0 sobre el Manchester City y ha trasladado ese impulso a la defensa de su título de la Premier League. Los primeros resultados incluyen un convincente triunfo por 3-0 ante el Coventry City, seguido de una trabajada victoria por 1-0 sobre el Aston Villa de Unai Emery.
Mikel Arteta centrará ahora su atención en un derbi londinense de altos vuelos, mientras su equipo se prepara para recibir al Chelsea este domingo en el Emirates Stadium.
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