La actuación heroica de Leno durante toda la tarde frustró el ataque del United, ya que repelió una y otra vez ocasiones claras de Cunha y Bryan Mbeumo. El delantero visitante no tardó en aplaudir la resistencia del portero rival, aunque subrayó que su equipo debe afinar la puntería de cara a portería.

En declaraciones a BBC Match of the Day al final del partido en Craven Cottage, Cunha dijo: "Creo que creamos mucho. El Fulham también jugó bien. Tuvimos nuestras ocasiones, si las aprovechamos podemos acabar el partido con tres puntos.

“Bernd Leno siempre es un buen portero, hoy estuvo increíble. Tenemos que felicitarle, pero también mejorar. Para batir hoy a Leno necesitábamos un poco de suerte, y yo tuve esa suerte para marcar el gol. Quizá si no toca en nadie, no entra."