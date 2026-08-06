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«Necesitaba escuchar a mi cuerpo»: Luka Modric se sincera sobre la ampliación de contrato con el AC Milan y explica el catastrófico desplome de la temporada
Escuchar las exigencias físicas del juego
Modric ha ofrecido una visión de los obstáculos psicológicos y físicos a los que se enfrentó antes de decidir ampliar su etapa en el Milan. El legendario centrocampista croata firmó recientemente un nuevo contrato de un año en San Siro, a pesar de un turbulento final de la temporada 2025-26 que dejó al club sin fútbol de la Champions League. En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, el exganador del Balón de Oro explicó que su principal preocupación era asegurarse de que todavía podía competir al más alto nivel sin comprometer sus estándares ni las expectativas del club.
Al repasar los tiempos de sus negociaciones, Modric reveló: «Siempre he sabido que quería continuar un año más. Podría haber firmado el contrato ya en diciembre, pero no quise hacerlo, necesitaba escuchar a mi cuerpo. Tenía que entender cómo me sentía y si tenía la misma pasión para seguir jugando. Eso era lo más importante y, al final, las respuestas fueron las que esperaba: todavía me siento bien, tengo esa pasión y todo lo demás que necesito para seguir. Cuando vi que la directiva seguía queriéndome aquí, ya no tuve ninguna otra duda».
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Analizando el desplome de 2025-26
La campaña 2025-26 fue una montaña rusa para el Milan, que pasó gran parte del año como principal perseguidor del Inter, que acabaría proclamándose campeón. Sin embargo, un catastrófico bajón de rendimiento durante las últimas semanas de la temporada le hizo caer hasta la quinta plaza, un resultado que, según admite Modric, fue profundamente doloroso para toda la plantilla. El centrocampista se mostró especialmente frustrado por su propia incapacidad para contribuir en el tramo final, tras sufrir una fractura de pómulo que le dejó fuera durante el periodo más crítico de la temporada. Su ausencia se notó mucho, ya que el equipo sufrió por la falta de liderazgo y chispa creativa sobre el césped.
«Estoy muy feliz de estar de vuelta, me divertí mucho el año pasado. Por desgracia no terminamos bien y no alcanzamos nuestro objetivo mínimo, que era la clasificación para la Champions League, y eso es bastante frustrante. Me decepcionó no poder ayudar al equipo en los partidos más importantes al final de la temporada por una lesión. Por eso quería volver y espero tener una mejor temporada y ganar con el Milan», señaló.
Identificar el error fatal
Modric fue sincero al hablar de dónde cree que el equipo perdió el rumbo, al sugerir que la complacencia pudo haberse instalado en el vestuario cuando parecía seguro acabar entre los cuatro primeros. El Milan había parecido cómodo en la segunda plaza durante meses, pero una pérdida de concentración terminó siendo su perdición. El croata cree que el cambio psicológico se produjo tras un partido clave contra la Lazio, después del cual la plantilla tuvo dificultades para mantener la intensidad necesaria para asegurar su estatus europeo.
«La única manera de hacerlo es aprender de nuestros errores: Estábamos ahí arriba hasta aquel partido contra la Lazio, peleando por el título; luego nos dimos cuenta de que sería difícil ganar la liga y quizá bajamos un poco, quizá sintiéndonos confiados en que ya estábamos en la Champions League. Cometimos un error», explicó Modric.
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La pasión por encima de la retirada
A pesar de las sugerencias desde algunos sectores de que la discreta actuación de Modric en el Mundial y el quinto puesto del Milan podrían llevarle a colgar las botas, el jugador de 40 años sigue totalmente motivado. Rechazó la idea de que simplemente siga para evitar retirarse con un mal sabor de boca y subrayó que su vínculo con la afición de San Siro y con la directiva sigue siendo el motor de su carrera. Para Modric, la alegría del juego y el cariño que recibe del público milanés son mucho más importantes que cualquier relato sobre su capítulo final.
«No, estoy aquí porque lo pasé muy bien, el club y la afición me mostraron mucho cariño y esa es la primera razón por la que elegí quedarme. El club también ha demostrado que de verdad me quiere aquí y eso es bonito. Sigo teniendo la misma pasión, las mismas ganas de siempre y tengo la intención de seguir jugando al fútbol y disfrutando. Este es el mejor lugar para mí y espero poder darle al Milan lo mismo que le di el año pasado y tener una mejor temporada a nivel colectivo, definitivamente un mejor final», concluyó Modric.
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