Modric ha ofrecido una visión de los obstáculos psicológicos y físicos a los que se enfrentó antes de decidir ampliar su etapa en el Milan. El legendario centrocampista croata firmó recientemente un nuevo contrato de un año en San Siro, pese a un turbulento final de la temporada 2025-26 que hizo que el club se quedara sin fútbol de la Champions League. En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, el exganador del Balón de Oro explicó que su principal preocupación era asegurarse de que todavía podía competir al máximo nivel sin comprometer sus estándares ni las expectativas del club.

Al repasar los plazos de sus negociaciones, Modric desveló: «Siempre he sabido que quería continuar un año más. Podría haber firmado el contrato ya en diciembre, pero no quise hacerlo; necesitaba escuchar a mi cuerpo. Tenía que entender cómo me sentía y si mantenía la misma pasión por seguir jugando. Eso era lo más importante y, al final, las respuestas fueron las que esperaba: todavía me siento bien, tengo esa pasión y todo lo demás que necesito para seguir. Cuando vi que la directiva seguía queriéndome aquí, ya no tuve ninguna otra duda».