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«Necesitaba escuchar a mi cuerpo»: Luka Modric se sincera sobre la ampliación de contrato con el AC Milan y explica el catastrófico derrumbe de la temporada
Escuchar las exigencias físicas del juego
Modric ha ofrecido una visión de los obstáculos psicológicos y físicos a los que se enfrentó antes de decidir ampliar su etapa en el Milan. El legendario centrocampista croata firmó recientemente un nuevo contrato de un año en San Siro, pese a un turbulento final de la temporada 2025-26 que hizo que el club se quedara sin fútbol de la Champions League. En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, el exganador del Balón de Oro explicó que su principal preocupación era asegurarse de que todavía podía competir al máximo nivel sin comprometer sus estándares ni las expectativas del club.
Al repasar los plazos de sus negociaciones, Modric desveló: «Siempre he sabido que quería continuar un año más. Podría haber firmado el contrato ya en diciembre, pero no quise hacerlo; necesitaba escuchar a mi cuerpo. Tenía que entender cómo me sentía y si mantenía la misma pasión por seguir jugando. Eso era lo más importante y, al final, las respuestas fueron las que esperaba: todavía me siento bien, tengo esa pasión y todo lo demás que necesito para seguir. Cuando vi que la directiva seguía queriéndome aquí, ya no tuve ninguna otra duda».
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Análisis del colapso de 2025-26
La campaña 2025-26 fue una montaña rusa para el Milan, que pasó gran parte del año como principal perseguidor del Inter, eventual campeón. Sin embargo, un bajón catastrófico de rendimiento en las últimas semanas de la temporada hizo que cayera hasta la quinta plaza, un resultado que, según admite Modric, fue profundamente doloroso para toda la plantilla. El centrocampista se sintió especialmente frustrado por su propia incapacidad para contribuir en el tramo final, después de sufrir una fractura de pómulo que le dejó fuera durante el periodo más crítico de la temporada. Su ausencia se notó mucho, ya que al equipo le faltaron liderazgo y chispa creativa sobre el campo.
«Estoy muy feliz de estar de vuelta, me divertí mucho el año pasado. Por desgracia no terminamos bien y no alcanzamos nuestro objetivo mínimo, que era la clasificación para la Champions League, y eso es bastante frustrante. Me decepcionó no poder ayudar al equipo en los partidos más importantes al final de la temporada por una lesión. Por eso quería volver y espero tener una mejor temporada y ganar con el Milan».
Identificar el error fatal
Modric fue sincero al hablar de dónde sintió que el equipo perdió el rumbo, al sugerir que la complacencia pudo haberse instalado en el vestuario cuando acabar entre los cuatro primeros parecía una certeza. El Milan había parecido cómodo en la segunda plaza durante meses, pero una pérdida de concentración acabó siendo su perdición. El croata cree que el cambio psicológico se produjo tras un partido clave contra la Lazio, después del cual la plantilla tuvo problemas para mantener la intensidad necesaria para asegurar su presencia europea.
«La única manera de hacerlo es aprender de nuestros errores: Estuvimos ahí arriba hasta ese partido contra la Lazio, peleando por el título, luego nos dimos cuenta de que sería difícil ganar la liga y quizá bajamos un poco, quizá sintiéndonos confiados porque ya estábamos en la Champions League. Cometimos un error», explicó Modric.
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La pasión por encima de la retirada
A pesar de las insinuaciones desde algunos sectores de que la decepcionante actuación de Modric en el Mundial y el quinto puesto del Milan podrían llevarle a colgar las botas, el jugador de 40 años sigue completamente motivado. Rechazó la idea de que simplemente siga para evitar retirarse con una mala nota, y subrayó que su vínculo con la afición de San Siro y con la directiva sigue siendo el motor de su carrera. Para Modric, la alegría del juego y el cariño que recibe del público milanés son mucho más importantes que cualquier relato sobre su capítulo final.
«No, estoy aquí porque lo pasé muy bien, el club y los aficionados me mostraron mucho cariño y esa es la primera razón por la que elegí quedarme. El club también ha demostrado que realmente me quiere aquí y eso es bonito. Sigo teniendo la misma pasión, el mismo deseo de siempre y tengo la intención de seguir jugando al fútbol y disfrutando. Este es el mejor lugar para mí y espero poder darle al Milan lo mismo que le di el año pasado y tener una mejor temporada a nivel colectivo, definitivamente un mejor final», concluyó Modric.
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