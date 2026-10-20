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«Necesita tiempo»: Martin Demichelis insiste en que Franco Mastantuono está hecho para el Real Madrid pese a su cesión a la Fiorentina
Un antiguo mentor respalda a la joven promesa argentina
Demichelis está convencido de que Mastantuono, a quien dirigió en River Plate, tiene la personalidad, el físico y la calidad técnica necesarios para triunfar en el Real Madrid pese a su marcha temporal a la Fiorentina. El técnico hizo debutar al centrocampista con el primer equipo en enero de 2024, cuando tenía 16 años, antes de que el Madrid cerrara su fichaje por 45 millones de euros en agosto de 2025. Ahora, con 19 años, el joven se marchó a Italia esta temporada en busca de minutos habituales con el primer equipo.
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La adaptación a Europa requiere paciencia
Tras convertirse en el jugador más joven de la historia en disputar un partido oficial con la selección absoluta de Argentina, con 17 años, el mediapunta debutó en el Santiago Bernabéu el 20 de agosto de 2025, cuando sustituyó a Brahim Diaz en el minuto 68 contra Osasuna. Aunque llegó como el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino, con un contrato de seis años hasta junio de 2031, adaptarse a la élite del fútbol europeo requiere paciencia.
Demichelis insistió en que necesita tiempo y recordó los preparativos previos a la irrupción del adolescente en el fútbol profesional durante una mesa redonda virtual con los medios celebrada el lunes. Según recoge ESPN Argentina, afirmó: «Necesita tiempo. Hay que recordar cuántos jugadores sudamericanos han llegado a grandes clubes europeos y han acabado triunfando. Santiago Solari o Gonzalo Higuain necesitaron tiempo para adaptarse a una de las instituciones más grandes del mundo, si no la más grande. Sobre todo cuando eres tan joven».
«Franco no debutó a los 16 años por arte de magia. Hay una historia maravillosa detrás de cómo llegó a hacerlo. Hablé con él, con los directivos de River y con sus padres para ver si estaban preparados para lo que venía y también para entender su situación contractual. Físicamente, estaba entre los tres o cinco mejores jugadores día tras día, especialmente en la recuperación; además, tenía la personalidad y el temperamento necesarios para estar a la altura. Creo que Xabi Alonso, en el Real Madrid, se fijó en su personalidad cuando lo conoció».
Una cláusula de rescisión récord auguraba grandeza
Tras ver al joven marcar su primer gol con el primer equipo del Millonario en la victoria por 1-0 ante Sarmiento en julio de 2024, Demichelis llegó a pedir a los dirigentes del club que fijaran su cláusula de rescisión por encima de la cantidad acordada para el traspaso a Inglaterra de otro canterano.
Al explicar cómo presionó a la directiva para que exigiera una cifra récord y mostrar su apoyo a la actual etapa del jugador en la Serie A, Demichelis añadió: «La directiva tomó nota de su situación. En ese momento, ya habíamos vendido a Claudio Echeverri al Manchester City y pensaron en fijar su cláusula de rescisión en la misma cantidad. Pero yo dije que no: Franco iba a ser jugador del Real Madrid. A partir de ahí, el club hizo un trabajo fantástico con su representante; fijaron una cláusula de rescisión nunca vista en el fútbol argentino y acabó siendo la mayor venta de la historia del país.
»No dudo de sus capacidades ni de su personalidad. El Real Madrid no espera a nadie. Por ahora ha decidido irse a buscar minutos (en Italia), pero no tengo ninguna duda de que es un jugador hecho para ese club, tanto por su personalidad como por sus cualidades físicas y técnicas».
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El impresionante inicio en Florencia cobra impulso
La decisión de pasar la temporada 2026-27 en Florencia ya está dando frutos: Mastantuono ha marcado tres goles en sus primeros siete partidos de la Serie A. Dar continuidad a ese prometedor comienzo en la máxima categoría italiana será fundamental mientras se prepara para luchar por un puesto de titular de vuelta en la capital española el próximo verano. Mientras tanto, Demichelis prepara al RB Leipzig para enfrentarse al Madrid esta semana en la Champions League.
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