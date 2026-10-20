«Necesita tiempo»: Martin Demichelis insiste en que Franco Mastantuono está hecho para el Real Madrid pese a su cesión a la Fiorentina

Tras convertirse en el jugador más joven de la historia en disputar un partido oficial con la selección absoluta de Argentina, con 17 años, el mediapunta debutó en el Santiago Bernabéu el 20 de agosto de 2025, cuando sustituyó a Brahim Diaz en el minuto 68 contra Osasuna. Aunque llegó como el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino, con un contrato de seis años hasta junio de 2031, adaptarse a la élite del fútbol europeo requiere paciencia.

Demichelis insistió en que necesita tiempo y recordó los preparativos previos a la irrupción del adolescente en el fútbol profesional durante una mesa redonda virtual con los medios celebrada el lunes. Según recoge ESPN Argentina, afirmó: «Necesita tiempo. Hay que recordar cuántos jugadores sudamericanos han llegado a grandes clubes europeos y han acabado triunfando. Santiago Solari o Gonzalo Higuain necesitaron tiempo para adaptarse a una de las instituciones más grandes del mundo, si no la más grande. Sobre todo cuando eres tan joven».

«Franco no debutó a los 16 años por arte de magia. Hay una historia maravillosa detrás de cómo llegó a hacerlo. Hablé con él, con los directivos de River y con sus padres para ver si estaban preparados para lo que venía y también para entender su situación contractual. Físicamente, estaba entre los tres o cinco mejores jugadores día tras día, especialmente en la recuperación; además, tenía la personalidad y el temperamento necesarios para estar a la altura. Creo que Xabi Alonso, en el Real Madrid, se fijó en su personalidad cuando lo conoció».