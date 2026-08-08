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«Necesita recuperar la confianza» | Un exdefensa del Manchester United lanza una advertencia a Marcus Rashford mientras señala una sorprendente solución para el centro del campo
Bardsley evalúa las necesidades tácticas del United
El exdefensa del United y de Escocia Bardsley ha compartido su opinión sobre las opciones de plantilla del club y su potencial en el mercado de fichajes bajo las órdenes del técnico Michael Carrick. En una entrevista con Casinolyze, Bardsley destacó la situación en torno a Rashford y el equilibrio táctico en el centro del campo.
El exdefensa se refirió al posible papel de Rashford al regresar de su cesión en el Barcelona. Bardsley subrayó que el éxito del delantero en Old Trafford dependerá en última instancia de recuperar el apoyo de la afición y mantener un rendimiento constante.
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Rashford debe recuperar la confianza de la afición de Old Trafford
Al abordar la situación de Rashford, Bardsley reconoció la calidad que el atacante mostró durante su etapa en España. Sin embargo, advirtió de que reproducir ese nivel de forma constante sigue siendo el factor crítico para su futuro en Old Trafford.
"Si el Manchester United recuperara al Marcus Rashford que vimos en el Barcelona la temporada pasada, lo aceptarías de vuelta en un instante, pero tendríamos que verlo de forma constante", explicó Bardsley. "El problema que tiene Rashford es que necesita recuperar la confianza de algunos aficionados. No sé cómo encajaría para ellos verlo de nuevo en el equipo, pero si tiene borrón y cuenta nueva por parte de Michael Carrick, y vuelve a ser el Rashford de antes, es un jugador que puede darle títulos al United.
"Si Michael puede conseguir que vuelva a disfrutar del fútbol en el United, entonces sería otro jugador brillante, pero no sé por qué no ibas a estar ya disfrutando del fútbol jugando en el club más grande del mundo. Todo depende de qué Marcus Rashford aparezca y de si aparece con la camiseta del United".
Se confía en que Kone aporte equilibrio defensivo en el centro del campo
Más allá de la delantera, Bardsley centró su atención en la composición del centro del campo del United. Argumentó que la actual plantilla carece de un ancla defensiva específica que complemente a talentos creativos como Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos y Bruno Fernandes. Bardsley señaló al prometedor Kone, cedido, como la solución ideal para ocupar ese papel. Apuntó que la presencia de Kone podría liberar a otros centrocampistas para atacar con confianza.
«Creo que el Manchester United necesita ir a por un jugador con un perfil más defensivo en el centro del campo», añadió. «Ahora tienen a Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos y Bruno Fernandes, y creo que ahora necesitan encontrar a otro Darren Fletcher.
«Me gusta mucho Sékou Kone. Es el tipo de jugador que probablemente ofrecería algo un poco diferente al resto de futbolistas que ya tiene el United para sostener el centro del campo y dar a los otros chicos más libertad para soltarse en ataque y asumir riesgos sabiendo que él les cubre la espalda, listo para meter la pierna».
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El futuro de Carrick y de la cúpula del United, pendiente de decisión
Mientras Carrick prepara a su plantilla, las decisiones sobre la reintegración de Rashford y el equilibrio en el centro del campo serán cruciales. El entrenador debe resolver estas cuestiones clave mientras el United busca construir un equipo capaz de competir por los grandes títulos.
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