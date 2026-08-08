«Necesita recuperar la confianza» | Un exdefensa del Manchester United lanza una advertencia a Marcus Rashford mientras señala una sorprendente solución para el centro del campo

Al abordar la situación de Rashford, Bardsley reconoció la calidad que el atacante mostró durante su etapa en España. Sin embargo, advirtió de que reproducir ese nivel de forma constante sigue siendo el factor crítico para su futuro en Old Trafford.

"Si el Manchester United recuperara al Marcus Rashford que vimos en el Barcelona la temporada pasada, lo aceptarías de vuelta en un instante, pero tendríamos que verlo de forma constante", explicó Bardsley. "El problema que tiene Rashford es que necesita recuperar la confianza de algunos aficionados. No sé cómo encajaría para ellos verlo de nuevo en el equipo, pero si tiene borrón y cuenta nueva por parte de Michael Carrick, y vuelve a ser el Rashford de antes, es un jugador que puede darle títulos al United.

"Si Michael puede conseguir que vuelva a disfrutar del fútbol en el United, entonces sería otro jugador brillante, pero no sé por qué no ibas a estar ya disfrutando del fútbol jugando en el club más grande del mundo. Todo depende de qué Marcus Rashford aparezca y de si aparece con la camiseta del United".