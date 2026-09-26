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Nations League, Inglaterra-España EN DIRECTO

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A

Sigue con nosotros la primera jornada de la Nations League.

Liga de Naciones

Inglaterra-España 1-1

Goles: 2' Yamal (E), 36' Gordon (I)


Inglaterra y España se enfrentan a las 20.45 del sábado en Londres en el partido correspondiente a la primera jornada del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones 2026-2027. Los campeones del mundo se miden a la selección de los Tres Leones, cuarta clasificada, en lo que podía haber sido la final del Mundial 2026: el combinado de Tuchel cuenta con el apoyo de los 90.000 de Wembley, las Furias Rojas quieren confirmar su racha de imbatibilidad, que ya dura más de dos años.

  • LOS GOLES Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    16' - Vuelve a ser protagonista el hombre que decidió el último Mundial: pase al espacio de Yamal que sorprende a la defensa inglesa y lanza a su compañero ante Trafford, brillantísimo al frenarlo en la salida,


    8' - ¡Anulado el 2-0 de España! Ruiz cuelga desde tres cuartos un balón interesante hacia Cubarsí, que no llega: el desvío le cae a Ferran Torres, que marca pero en posición de fuera de juego


    2' - ¡GOL DE ESPAÑA, YAMAL! A la Roja le bastan menos de dos minutos para abrir el marcador en Wembley, pero el error de Guehi es imperdonable. En la salida de balón, el central del Manchester City no advierte la presión a su espalda de Lamine Yamal, que le roba el balón y se marcha hacia Trafford batiéndolo con la izquierda, que se estrella en el palo interior antes de entrar.

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  • LA FICHA DEL PARTIDO:

    Inglaterra-España 1-1

    Goles: 2' Yamal (E), 36' Gordon (I)


    INGLATERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Seleccionador Tuchel 

    ESPAÑA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. Seleccionador De La Fuente


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias;

    Árbitro: Massa (ITA)

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