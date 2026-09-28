¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Traducido por

Nations League: Bélgica - Francia, EN DIRECTO

Belgium vs Francia
Belgium
Francia
UEFA Nations League A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la segunda jornada de la Nations League.

2.ª jornada de la Nations League

Bélgica-Francia

Goleadores:


Tanto la Bélgica de Mark van Bommel como la Francia de Zinedine Zidane han arrancado de forma victoriosa la nueva etapa técnica en la jornada inaugural de la Nations League, presentándose así en las mejores condiciones al gran duelo de esta noche, a partir de las 20:45, en el estadio Rey Balduino de Bruselas, válido para la segunda jornada del Grupo I, el que también incluye a Italia.


Los Diablos Rojos superaron con facilidad a Italia por 2-0 en el Estadio Olímpico: único equipo que ha marcado contra la España que después ganó la Copa del Mundo en verano, ya ha igualado el número de victorias logradas en la anterior fase de grupos de la Nations League, que al final les obligó a disputar un playoff de descenso, que luego superaron.


Bélgica aspira ahora a relanzarse y a repetir lo hecho en 2020/21, cuando alcanzó la semifinal antes de ser derrotada por Francia, que luego ganó el torneo. El esperado debut de Zinedine Zidane en el banquillo al frente de Francia se tradujo en una victoria por 1-0 a domicilio en Turquía, pero la lesión de rodilla sufrida por el máximo goleador histórico del equipo, Kylian Mbappé, tras el gol decisivo arruinó en parte la fiesta. Francia tendrá que prescindir de su abanderado e intentará superar la fase de grupos por tercera vez en las últimas cuatro ediciones de la Nations League. Francia ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos, incluidos los tres disputados en la Nations League. La última victoria oficial de Bélgica contra Francia se remonta a septiembre de 1981.

  • LOS GOLES Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    • Anuncios

  • EL ACTA:

    Bélgica-Francia

    Goleadores:


    Bélgica (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Seleccionador: van Bommel.


    Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Camavinga, Rabiot; Olise, Cherki, Doue; Dembele. Seleccionador: Zidane.

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Obrenovic (SRB)

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
UEFA Nations League A
Belgium crest
Belgium
BEL
Francia crest
Francia
FRA