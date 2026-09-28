Nations League: Bélgica - Francia, EN DIRECTO

2.ª jornada de la Nations League

Bélgica-Francia

Goleadores:





Tanto la Bélgica de Mark van Bommel como la Francia de Zinedine Zidane han arrancado de forma victoriosa la nueva etapa técnica en la jornada inaugural de la Nations League, presentándose así en las mejores condiciones al gran duelo de esta noche, a partir de las 20:45, en el estadio Rey Balduino de Bruselas, válido para la segunda jornada del Grupo I, el que también incluye a Italia.





Los Diablos Rojos superaron con facilidad a Italia por 2-0 en el Estadio Olímpico: único equipo que ha marcado contra la España que después ganó la Copa del Mundo en verano, ya ha igualado el número de victorias logradas en la anterior fase de grupos de la Nations League, que al final les obligó a disputar un playoff de descenso, que luego superaron.





Bélgica aspira ahora a relanzarse y a repetir lo hecho en 2020/21, cuando alcanzó la semifinal antes de ser derrotada por Francia, que luego ganó el torneo. El esperado debut de Zinedine Zidane en el banquillo al frente de Francia se tradujo en una victoria por 1-0 a domicilio en Turquía, pero la lesión de rodilla sufrida por el máximo goleador histórico del equipo, Kylian Mbappé, tras el gol decisivo arruinó en parte la fiesta. Francia tendrá que prescindir de su abanderado e intentará superar la fase de grupos por tercera vez en las últimas cuatro ediciones de la Nations League. Francia ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos, incluidos los tres disputados en la Nations League. La última victoria oficial de Bélgica contra Francia se remonta a septiembre de 1981.