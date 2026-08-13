La experiencia y el liderazgo de Henderson dejaron una profunda huella en el vestuario del Brentford durante la pasada temporada. En declaraciones a Sky Sports, Collins habló muy bien de su excompañero: «Lo principal es cómo es como persona. Fue una etapa corta, pero creo que disfrutó mucho de su tiempo aquí.

»Mostró su verdadera cara al final de la temporada: quién es y qué le define. Se llevaba bien con todo el mundo, tenía una actitud realmente buena y le apetecía hablar con la gente. Y sus estándares en el campo fueron algo muy importante. Marcaba el nivel y tenía unos estándares muy altos. Impulsó muchísimo los entrenamientos.

»Es una pena que se haya ido, pero tenemos a algunos jugadores que pueden asumir ese papel y ayudar. Creo que lo que dejó la pasada temporada va a continuar».