Napoli, ya es oficial la renovación de contrato de Antonio Vergara hasta 2031. Y Massimiliano Allegri empieza a estudiar un nuevo papel para él

Vinculado sobre todo con el Como y el Tottenham en las últimas semanas, Antonio Vergara se queda en el Napoli y se prepara para ser una pieza importante en la formación diseñada por su nuevo entrenador. Según informa Il Corriere dello Sport, en los primeros días de trabajo durante la concentración de Dimaro Massimiliano Allegri está insistiendo en el uso del jugador de 2003 como interior en el centro del campo de tres que el técnico de Livorno tiene en mente para esta temporada. Junto a Lobotka, Anguissa, McTominay y De Bruyne (y a la espera del regreso del lesionado Gilmour), Vergara aspira a tener un papel importante en las rotaciones entre la liga, la Champions League y la Coppa Italia. Si es necesario, el centrocampista italiano también puede convertirse en un recurso para el tridente ofensivo como alternativa a Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres y Lang en apoyo del punta central Hojlund.