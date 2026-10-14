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De Bruyne Napoli Getty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Napoli, saltan chispas entre Allegri y De Bruyne: los malentendidos en el campo, las explicaciones en televisión y el cara a cara

SSC Nápoles
Villarreal vs SSC Nápoles
Villarreal
Liga de Campeones

De nuevo, tensión entre Max Allegri y Kevin De Bruyne. Durante el partido, que acabaron perdiendo ante el Villarreal, el entrenador y la estrella del Napoli protagonizaron un acalorado enfrentamiento.


  • Según informó Gazzetta, Max pasó gran parte de la primera parte gritando «Kevin, Kevin» para llamar la atención del belga: quería más de él, quería que jugara más retrasado y se moviera en la creación de juego, con McTominay liberado para ir al ataque y encargado de acompañar a Hojlund en el área.


    Por su parte, el exjugador del City no respondió ni se giró para cruzar la mirada con su entrenador. Después, sobre el campo, siguió gesticulando con los brazos y quejándose, lo que hizo montar en cólera a Allegri. Preguntado por el asunto tras el partido, le restó importancia: «No nos hemos entendido».


    Al día siguiente de la segunda derrota en dos partidos de la Champions League, el equipo se reunió en Castel Volturno donde Allegri habrá tenido ocasión de hablar de lo que no funcionó, incluidos los movimientos del belga. Tras su doblete ante el Frosinone, el belga volvió a decepcionar y tendrá que reencontrarse de nuevo entre los partidos contra el Venezia y el Bodo.

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