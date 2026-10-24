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grafica malen roma 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli-Roma EN DIRECTO: narración, goles y jugadas destacadas, ficha del partido

SSC Nápoles vs Roma
Serie A
SSC Nápoles
Roma

En el Maradona, duelo entre Allegri y Gasperini por la octava jornada de la Serie A

En la octava jornada de Serie A, el Napoli de Massimiliano Allegri recibe en el Maradona a la Roma de Gian Piero Gasperini, en un partido ya muy delicado para la clasificación. La Roma, todavía invicta (5 victorias y 2 empates), suma 17 puntos y está en plena lucha por el Scudetto, mientras el Napoli se queda en 10 puntos (fruto de 3 victorias, un empate y nada menos que 3 derrotas). Ambos equipos llegan tras ganar esta semana en la Champions League: el Napoli al Bodo/Glimt y la Roma al Slovan Bratislava. El partido comienza a las 18:00. Arbitra Colombo, con Aureliano en el VAR.


NAPOLI-ROMA

GOLEADORES:


  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

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  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Marin, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Politano; Hojlund. Entr. Allegri.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Entr. Gasperini.


    ÁRBITRO: Colombo

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