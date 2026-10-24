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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli-Roma EN DIRECTO: crónica, goles, jugadas destacadas y ficha del partido

SSC Nápoles vs Roma
Serie A
SSC Nápoles
Roma

En el Maradona, duelo entre Allegri y Gasperini por la octava jornada de la Serie A

En la octava jornada de la Serie A, el Napoli de Massimiliano Allegri recibe en el Maradona a la Roma de Gian Piero Gasperini, en un partido muy delicado para la clasificación. La Roma, aún invicta (5 victorias y 2 empates), suma 17 puntos y está de lleno en la lucha por el título de la Serie A, mientras que el Napoli se queda en 10 puntos (tras 3 victorias, un empate y nada menos que 3 derrotas). Ambos equipos llegan después de ganar esta semana en la Champions League: el Napoli ante el Bodo/Glimt y la Roma frente al Slovan Bratislava. El partido comienza a las 18:00. Arbitra Colombo, con Aureliano en el VAR.


NAPOLI-ROMA 3-2

GOLEADORES: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N)


  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    83' - Spinazzola obliga a Gollini a intervenir con un disparo de derecha. En la continuación de la jugada, el balón llega a McTominay, que vuelve a adelantar a los locales

    74' - En un barullo dentro del área del Napoli, Castro toca con el pecho para Balerdi, que marca de zurda desde muy cerca, por debajo del larguero

    72' - Tras un contraataque, Lang lo intenta con un disparo flojo de derecha que detiene Gollini

    70' - Bonita combinación al borde del área entre Malen y Soulé. El argentino dispara entonces de zurda, con potencia y colocación, y el balón entra a la derecha de Meret

    60' - La defensa del Napoli desvía a córner un disparo de zurda de Soulé desde fuera del área

    57' - Politano se queda solo ante Gollini, que detiene su disparo flojo y raso de zurda

    50' - Malen lo intenta con un disparo de derecha que se marcha muy desviado

    48' - Gol de cabeza de McTominay tras un centro con la derecha de Politano desde la banda derecha: Gollini detiene el balón, pero este ya había entrado. El escocés remata después con el pie para enviarlo a la red, aunque el gol ya había llegado con el cabezazo

    45' - Cristante remata de cabeza al palo, con Meret batido

    44' - Magnífica internada de Hojlund por la izquierda, sorteando rivales, y pase al centro del área, donde Gollini salva milagrosamente ante Olivera

    41' - Centro de Politano para Hojlund, que cabecea sin imprimirle el giro adecuado: el balón se marcha fuera

    37' - Un disparo de zurda de Hermoso desde el borde del área, desviado por McTominay, se va a córner rozando el palo a la derecha de Meret

    35' - Pase largo de Lang para De Bruyne, que corre hacia la portería: Gollini sale del área y despeja el balón, que toca el brazo del portero, pegado al cuerpo. Después, el guardameta de la Roma esquiva con un regate la entrada de Hojlund y despeja

    28' - Anguissa marca de chilena desde el borde del área. El balón entra pegado al palo izquierdo de Gollini, probablemente tapado por los numerosos jugadores situados entre él y Anguissa

    26' - Buen centro de Lang desde tres cuartos de campo, pero ni Hojlund ni Olivera alcanzan el balón para rematar de volea a portería

    24' - Buena visión de Soulé, que encuentra a Malen, cuyo disparo de derecha desde una buena posición es detenido con el pie por Meret

    21' - Cristante lo intenta con un disparo de derecha desde el borde del área que roza el palo izquierdo de Meret

    15' - Tras una internada de Politano que logra frenar la defensa, el balón llega a McTominay, cuyo remate de volea con la derecha acaba en los brazos de Gollini

    13' - Un centro de Di Lorenzo provoca el desconcierto en el área de la Roma. Después, en la continuación de la jugada, un disparo de zurda de Politano se marcha alto

    9' - Soulé lo intenta con un disparo de zurda con rosca que se marcha lejos de la portería

    5' - Buen pase en profundidad de De Bruyne para Hojlund, cuyo intento de remate es amortiguado por De Roon

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Badiashile (52' Beukema), Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (80' Vergara). Entr.: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Cristante, Soulé; Malen. Entr.: Gasperini


    ÁRBITRO: Colombo

    AMONESTADOS: Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R)

    EXPULSADOS:

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