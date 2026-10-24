Napoli-Roma EN DIRECTO: crónica, goles, jugadas destacadas y ficha del partido

83' - Spinazzola obliga a Gollini a intervenir con un disparo de derecha. En la continuación de la jugada, el balón llega a McTominay, que vuelve a adelantar a los locales

74' - En un barullo dentro del área del Napoli, Castro toca con el pecho para Balerdi, que marca de zurda desde muy cerca, por debajo del larguero

72' - Tras un contraataque, Lang lo intenta con un disparo flojo de derecha que detiene Gollini

70' - Bonita combinación al borde del área entre Malen y Soulé. El argentino dispara entonces de zurda, con potencia y colocación, y el balón entra a la derecha de Meret

60' - La defensa del Napoli desvía a córner un disparo de zurda de Soulé desde fuera del área

57' - Politano se queda solo ante Gollini, que detiene su disparo flojo y raso de zurda

50' - Malen lo intenta con un disparo de derecha que se marcha muy desviado

48' - Gol de cabeza de McTominay tras un centro con la derecha de Politano desde la banda derecha: Gollini detiene el balón, pero este ya había entrado. El escocés remata después con el pie para enviarlo a la red, aunque el gol ya había llegado con el cabezazo

45' - Cristante remata de cabeza al palo, con Meret batido

44' - Magnífica internada de Hojlund por la izquierda, sorteando rivales, y pase al centro del área, donde Gollini salva milagrosamente ante Olivera

41' - Centro de Politano para Hojlund, que cabecea sin imprimirle el giro adecuado: el balón se marcha fuera

37' - Un disparo de zurda de Hermoso desde el borde del área, desviado por McTominay, se va a córner rozando el palo a la derecha de Meret

35' - Pase largo de Lang para De Bruyne, que corre hacia la portería: Gollini sale del área y despeja el balón, que toca el brazo del portero, pegado al cuerpo. Después, el guardameta de la Roma esquiva con un regate la entrada de Hojlund y despeja

28' - Anguissa marca de chilena desde el borde del área. El balón entra pegado al palo izquierdo de Gollini, probablemente tapado por los numerosos jugadores situados entre él y Anguissa

26' - Buen centro de Lang desde tres cuartos de campo, pero ni Hojlund ni Olivera alcanzan el balón para rematar de volea a portería

24' - Buena visión de Soulé, que encuentra a Malen, cuyo disparo de derecha desde una buena posición es detenido con el pie por Meret

21' - Cristante lo intenta con un disparo de derecha desde el borde del área que roza el palo izquierdo de Meret

15' - Tras una internada de Politano que logra frenar la defensa, el balón llega a McTominay, cuyo remate de volea con la derecha acaba en los brazos de Gollini

13' - Un centro de Di Lorenzo provoca el desconcierto en el área de la Roma. Después, en la continuación de la jugada, un disparo de zurda de Politano se marcha alto

9' - Soulé lo intenta con un disparo de zurda con rosca que se marcha lejos de la portería

5' - Buen pase en profundidad de De Bruyne para Hojlund, cuyo intento de remate es amortiguado por De Roon