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Meret NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli, Meret: «¿La renovación? Total disposición para hablar de ello. Con Allegri, más tranquilidad y menos presión»

A. Meret
SSC Nápoles

En la víspera de la Champions, habla el portero del Napoli

Alex Meret, portero del Napoli, habla ante los micrófonos de Sky Sport en la víspera del partido contra el Bodo/Glimt en la Champions League: «Es un momento difícil. Venimos de dos derrotas y el partido de mañana llega en un momento delicado. Queremos volver a ganar para recuperar la confianza y la regularidad que nos están faltando en este inicio. Estamos al principio y hay tiempo para recuperarnos. Estamos unidos y convencidos de que podemos revertir esta dinámica negativa».


Sobre su relación con Allegri: «Es una relación muy buena, no hay problemas. Sabemos que todos tenemos que dar más y tratamos de hacer lo que nos pide, según informa gianlucadimarzio.com. Sabemos que tenemos que hacerlo mejor, pensando primero en nosotros mismos y también en todos, y ponernos a disposición del equipo. Hacemos todo lo posible por volver a ganar».


  • En rueda de prensa, Meret añade: «Sin duda, la gestión es un poco diferente: con el entrenador hay algo más de tranquilidad y menos presión. Nos da más libertad y probablemente nosotros debamos ser más responsables y entender que siempre tenemos que dar el 100 %. Creo que el equipo debe recuperar la solidez, los goles y la agresividad en ataque. Los partidos salieron mal por detalles, porque las actuaciones no fueron malas. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos y trabajar por el bien del equipo».


    Por último, sobre la renovación: «Yo no tengo ningún problema en quedarme en el Napoli. Llevo aquí 9 años y siempre he estado a gusto. Por mi parte, tengo toda la disposición para hablar del futuro. Aún no lo hemos hecho; cuando lo hagamos, elegiremos la mejor solución para mí y para el Napoli».


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