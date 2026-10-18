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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli: Massimiliano Allegri se pierde el entrenamiento por un cuadro gripal

SSC Nápoles
M. Allegri
Serie A

Entrenamiento matinal con vistas al partido de Champions programado para el martes.

Tras perder contra el Venezia en el Penzo, el Napoli volvió a entrenarse esta mañana en el SSC Napoli Training Center con vistas a su próximo partido de Champions League, el martes a las 21:00 en el Maradona contra el Bodo/Glimt. Los futbolistas que fueron titulares ayer realizaron trabajo de recuperación, mientras que el resto del grupo hizo trabajo individual y, posteriormente, una sesión aeróbica.

  • Según el comunicado del Napoli, Massimiliano Allegri no participó en la sesión de entrenamiento, aquejado de un cuadro gripal.


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