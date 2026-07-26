El Napoli tiene dos necesidades evidentes: vender lo máximo posible (y hacerlo bien) y apostar por la juventud. El presidente Aurelio De Laurentiis le pide a Giovanni Manna que confeccione una plantilla ambiciosa manteniendo las cuentas en orden. El defensa central se ha convertido en una prioridad, después de constatar que Alessandro Buongiorno deberá estar de baja durante algunos meses. Federico Gatti es un perfil que gusta mucho a Massimiliano Allegri, menos a la afición y al club. Por eso Tiago Gabriel está escalando posiciones rápidamente hasta colocarse en lo más alto de la lista.
Traducido por
Napoli, Manna rompe la indecisión: negociación iniciada con el Lecce por Tiago Gabriel, una debilidad de Allegri
LISTO PARA EL NAPOLI
Tiago Gabriel disputó 37 partidos en el último campeonato, con dos goles en su haber. Y estuvo sobre el campo durante 3.220 minutos, defendiendo la camiseta del Lecce con personalidad, hasta el punto de poner su firma en un objetivo muy complicado sobre el papel, como el de la permanencia. Los ojeadores del Napoli no tienen dudas: el defensa portugués está listo para dar el gran salto, está listo para el Napoli. Una opinión que también comparte Max Allegri que se fijó en él la pasada temporada, cuando se sentaba en el banquillo del Milan.
CUÁNTO CUESTA
Dos elementos positivos: Gabriel es un 2004 con un margen de crecimiento aún mayor. En la cuestión de la lista de la Serie A, de hecho, está considerado «under», por lo que no ocuparía plazas adicionales. Hagamos tres, teniendo en cuenta que recientemente ha confiado sus intereses a Jorge Mendes, es decir, uno de los agentes que puede presumir de tener la mejor relación con el presidente Aurelio De Laurentiis. El Lecce valora a Tiago Gabriel en 25 millones de euros, pero en los recientes contactos con el Napoli se ha hablado de un paquete de 20 millones de euros con algunos bonus. Ahora le toca al Napoli decidir si da el paso o no.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias