Massimiliano Allegri (sancionado) se prepara para vivir desde la grada un Juventus-Napoli como ex del club, pero con grandes dificultades para confeccionar la alineación. Rasmus Hojlund ha tenido que causar baja por un síndrome gripal y en su lugar jugará desde el inicio Lorenzo Lucca.

En declaraciones a Dazn antes del partido, el director deportivo Giovanni Manna no se anduvo con medias tintas con el delantero centro, exjugador del Udinese, que hoy más que nunca deberá demostrar que la paciencia que se ha tenido con él hasta ahora ha valido la pena y que merece vestir una camiseta de peso como la del Napoli.