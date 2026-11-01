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Lucca NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Napoli, Manna: «Lucca debe demostrar que está a la altura de esta camiseta. Paciencia sí, pero no demasiada»

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

El director deportivo del Napoli no se anda con medias tintas sobre el delantero centro que hoy es titular.

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Massimiliano Allegri (sancionado) se prepara para vivir desde la grada un Juventus-Napoli como ex del club, pero con grandes dificultades para confeccionar la alineación. Rasmus Hojlund ha tenido que causar baja por un síndrome gripal y en su lugar jugará desde el inicio Lorenzo Lucca.

En declaraciones a Dazn antes del partido, el director deportivo Giovanni Manna no se anduvo con medias tintas con el delantero centro, exjugador del Udinese, que hoy más que nunca deberá demostrar que la paciencia que se ha tenido con él hasta ahora ha valido la pena y que merece vestir una camiseta de peso como la del Napoli.

  • PARTIDO IMPORTANTE PARA DAR CONTINUIDAD A LOS RESULTADOS

    «Es un partido importante para nosotros porque nunca hemos logrado dos victorias seguidas y porque queremos dar continuidad. Debemos rendir bien ante un equipo fuerte, que atraviesa un momento complicado, pero al que no hay que subestimar. Intentamos plasmar nuestros valores sobre el terreno de juego». 

  • TENEMOS LOS MEDIOS PARA AFRONTARLA

    «Partido realmente difícil, hoy espero que salgan con fuerza. Tenemos los medios para afrontarlo, será muy largo y hay que estar concentrados del primer al último minuto».

  • ¿Lucca? Paciencia sí, pero no demasiada

    «Hay que tener paciencia, pero tampoco demasiada, porque el aficionado nunca la tiene. Lorenzo lo tiene todo y debe demostrar cada día que está a la altura de la camiseta del Napoli. Espero una actuación importante; a partir de ahí llegarán los goles. Marianucci está progresando, tiene energía y actitud positiva y puede ayudarnos por la forma en que estamos jugando en este momento».

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