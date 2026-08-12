En la web del Napoli se lee: "La SSC Napoli comunica que ha traspasado a título definitivo los derechos deportivos del futbolista Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü.





El 31 de agosto de 2024, Romelu debutó con la camiseta del Napoli, marcando de inmediato en la victoria de remontada contra el Parma en el Maradona. Ha sumado 45 partidos, firmando 15 goles, entre ellos el inolvidable en el partido del cuarto Scudetto contra el Cagliari, al término de una poderosa progresión.

Con el Napoli ganó un campeonato y la Supercopa Italiana.





¡Mucha suerte, Big Rom!".







