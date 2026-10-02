Noa Lang, delantero del Napoli, habló ante los micrófonos de la televisión neerlandesa tras el empate de Países Bajos en Grecia: "Xavi se enfadó en el descanso, tenía razón. No podemos jugar de esa manera. Un partido fuera de casa en Grecia no es un paseo, pero nosotros somos Países Bajos, tenemos que ganar sí o sí. Son dos puntos perdidos, es verdad que evitamos la derrota, pero estamos decepcionados".