¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP
Traducido por

Napoli, escucha a Noa Lang: «Mi crecimiento está estancado desde hace un año»

Holanda

Noa Lang, delantero del Napoli, habló ante los micrófonos de la televisión neerlandesa tras el empate de Países Bajos en Grecia: "Xavi se enfadó en el descanso, tenía razón. No podemos jugar de esa manera. Un partido fuera de casa en Grecia no es un paseo, pero nosotros somos Países Bajos, tenemos que ganar sí o sí. Son dos puntos perdidos, es verdad que evitamos la derrota, pero estamos decepcionados".

  • Fase de estancamiento

    «Creo que soy un jugador que cualquier equipo querría. Cuando tengo el día, puedo dejar KO a cualquiera. Tengo muchas ganas de volver a ser el Noa Lang al que la gente está acostumbrada. Ahora me toca a mí dar el máximo. El último año ha sido complicado, mentiría si dijera que ha sido fácil. Personalmente, siento que estoy en una fase de estancamiento en mi crecimiento desde hace un año».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
UEFA Nations League A
Holanda crest
Holanda
HOL
Serbia crest
Serbia
SER