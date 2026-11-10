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Duro ataque de Troy Deeney, comentarista de CBS Sport, contra Lorenzo Lucca: «El vestuario del Napoli está dividido en dos: por un lado están los italianos y, por otro, los demás jugadores del resto del mundo. Está Hojlund, que no comparte las opiniones de su entrenador, y luego está Lucca, que, con todo el respeto posible, tiene suerte de ser futbolista. Es uno de los peores delanteros que he visto jamás».