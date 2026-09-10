El gol de Odegaard enfrió el entusiasmo en Napoli y la derrota contra el Arsenal por 1-0, la tercera consecutiva para los hombres de Massimiliano Allegri, mantiene muy alta la presión sobre el equipo. Aun así, de la noche en el Diego Armando Maradona también llegaron algunas notas positivas (que contrastan con las lesiones de Alisson Santos y Meret), es decir, la recuperación de la titularidad y del papel central de un Kevin De Bruyne que pareció estar en gran forma.
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Napoli, De Bruyne: «Este es el verdadero Kevin, no sé qué esperáis de mí en Italia!»
Partido de alto nivel
El belga por fin ha vuelto a ser titular y lo fue por primera vez en la etapa de Massimiliano Allegri, pero enseguida asumió un papel de líder, hasta el punto de reprender y discutir en el campo con algunos compañeros y, en particular, con Giovanni Di Lorenzo.
«Fogosidad y ganas de luchar», así lo definió el capitán italiano, cerrando de inmediato el caso en un partido que, en cualquier caso, vio al belga salir del campo con una gran aprobación también de cara al futuro (y dados los ya conocidos parones de Anguissa y McTominay).
«Este es el verdadero Kevin»
Entrevistado en el postpartido por Prime Video, el centrocampista también rechazó las polémicas y los muchos debates que en la ciudad se generan sobre su estado de forma. De Bruyne dejó claro que ese debate no existe y que la mejor versión mostrada hasta ahora, la de esta noche de Champions, es la del verdadero Kevin.
«¿Cuánto falta para ver al verdadero De Bruyne? Este es el verdadero Kevin, no sé qué esperan de mí. Sé que en Italia habláis mucho de esto, pero en realidad este soy yo. Con Allegri va todo bien, él es un poco más calmado y relajado que yo. Pero todo va bien, hay buena sintonía con el equipo. Hemos tenido un inicio difícil contra equipos muy fuertes. Hay ganas de construir algo grande. Allegri habla conmigo en italiano, no en inglés (ríe, ndr)».
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