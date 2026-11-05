El vestuario del Napoli es un auténtico polvorín y lo ocurrido durante y después de la derrota ante el Porto lo confirma. Primero, la discusión entre De Bruyne y Lucca en el campo, donde ambos se mandaron literalmente a la mierda.

Después, Politano, enviado a hablar ante los micrófonos, se quejó de que los extranjeros nunca hablan. Luego McTominay compareció tras él e invitó a todos a irse a casa a reflexionar.

Allegri no ha confirmado la concentración para hoy, pero el equipo será citado mañana a las 12:30 y permanecerá concentrado hasta el final del partido contra la Lazio.