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Anguissa NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Napoli, Anguissa recuperado, Spinazzola no: la convocatoria para la Fiorentina

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Fiorentina vs SSC Nápoles
Fiorentina

Continúa la miniemergencia para el Napoli, que, sin embargo, recupera al centrocampista camerunés.

El Napoli cerrará esta primera parte de la temporada 2026/2027 con el último partido antes del largo parón de selecciones, a domicilio en el Franchi de Florencia contra la Fiorentina. Massimiliano Allegri debe confirmar la confianza recuperada con la victoria contra el Bolonia (que le costó el banquillo a Tedesco) en un duelo ante una Fiorentina renacida tras la salida de Grosso y la llegada de Vanoli.


La emergencia por las lesiones sigue atormentando al Napoli, pero desde la enfermería de Castelvolturno ha llegado una noticia positiva, certificada por la convocatoria del técnico toscano de cara al partido: Frank Zambo Anguissa está oficialmente recuperado.


  • Anguissa sí, Spinazzola no

    Zambo Anguissa ha salido de la larga lista de lesionados, en la que figuran Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos y Giovane, tras recuperarse del problema muscular en el muslo que lo había frenado hasta ahora.

    Por desgracia para Allegri, al menos para este partido, a esa lista se ha sumado en cambio Leonardo Spinazzola, con una leve contractura en el muslo derecho que lo ha obligado a parar.

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  • LA LISTA COMPLETA

    Porteros: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.

    Defensas: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera.

    Centrocampistas: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Gilmour, Vergara.

    Delanteros: Hojlund, Lucca, Neres, Lang, Politano.

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