Anguissa y el Napoli, señales de adiós. Ya el verano pasado, el entorno del jugador, propiciado por la salida de Conte, había empezado a mirar alrededor en busca de soluciones interesantes en el mercado. El Milan había intentado sondear el terreno tanto con los agentes como con el Napoli que, sin embargo, no había abierto la puerta a un diálogo.

A día de hoy no constan negociaciones en curso entre el club de via Aldo Rossi y el entorno de Anguissa, aunque el interés existe y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si la ruptura con el Napoli llegara a ser definitiva.